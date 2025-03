Stade Rennais : Coup dur pour Habib Beye !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, sera privé de certains joueurs pour la rencontre face à Angers SCO en Ligue 1. Au moins trois joueurs du SRFC manqueront à l’appel.

Stade Rennais : Plusieurs forfaits au SRFC avant Angers SCO

Le Stade Rennais va affronter Angers SCO ce dimanche au stade Raymond-Kopa en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Les hommes de Habib Beye doivent chercher à rebondir après la trêve internationale. Les Rouge et Noir restent sur un bilan décevant de deux défaites consécutives face au PSG (4-1) lors de la 25e journée et contre le RC Lens (1-0) à l’occasion de la 26e journée.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye obtient un soutien de poids !

À voir ASSE : Gazidis présent au rassemblement contre la dissolution ?

Face à un adversaire moins coriace comme Angers SCO, le Stade Rennais peut espérer un bon résultat à l’issue de ce déplacement. Pour ce choc, l’entraîneur du SRFC, Habib Beye, devra composer sans l’un de ses maîtres à jouer. Ludovic Blas est encore coincé à l’infirmerie et ne pourra pas disputer cette affiche.

Lire aussi : Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour Ludovic Blas !

Le crack rennais a contracté une blessure lors du match entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain le 8 mars dernier à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Selon But football, Ludovic Blas n’a pas encore repris l’entraînement collectif et est d’ores et déjà forfait pour cette rencontre. Dogan Alemdar (genou) est incertain pour cette rencontre. Le défenseur ghanéen Alidu Seidu (genou) est forfait jusqu’à la fin de la saison en raison d’une grave blessure.

Lire aussi : Stade Rennais : Ludovic Blas blessé, inquiétude au SRFC après la défaite face au PSG

À voir Reims-OM : De Zerbi avec un retour inattendu en défense !

La bonne nouvelle, le retour de Seko Fofana. Le milieu de terrain ivoirien retrouve le groupe après avoir manqué les retrouvailles avec son ancien club, le RC Lens, lors de la 26e journée. L’ancien joueur d’Al-Nassr a écopé de trois cartons jaunes en l’espace de 10 rencontres de Ligue 1 et a été suspendu par la Commission de discipline de la LFP. Carlos Gomez sera aussi de retour.