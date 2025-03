Stade Rennais : Habib Beye obtient un soutien de poids !

Près de quatre mois après son départ du Stade Rennais, Julien Stéphan a rompu le silence pour aborder la situation difficile que traverse le Stade Rennais cette saison, désormais sous la direction d’Habib Beye.

Stade Rennais : Julien Stéphan soutient Habib Beye après la défaite face au RC Lens

Le Stade Rennais alterne les bons et mauvais résultats depuis le début de cette saison. Le club breton a connu trois entraîneurs cette saison en raison de la crise de résultats. Julien Stéphan a été limogé en novembre dernier et a été remplacé par Jorge Sampaoli. Le technicien argentin n’a pas non plus redressé la barre. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille a fait seulement quelques semaines sur le banc rennais et a été remercié pour insuffisance de résultats. Habib Beye est venu et enchaîne les belles performances.

L’ancien entraîneur du Red Star a réussi l’opération maintien et vise le haut du tableau en Ligue 1. Mais face aux cadors du championnat français, le Stade Rennais n’arrive pas à montrer ses muscles. Le SRFC a concédé trois défaites depuis l’arrivée d’Habib Beye. Les Rouge et Noir se sont inclinés face au LOSC (2-0) à l’occasion de la 22e journée, au Paris SG (4-1) lors de la 25e journée de Ligue 1, puis face au RC Lens (1-0) pour le compte de la 26e journée.

Si les résultats ont été améliorés depuis l’arrivée de Habib Beye, la défaite contre le Racing Club de Lens a ravivé certaines inquiétudes. Désormais consultant pour DAZN, Julien Stéphan a pris la parole pour analyser la situation et plaider en faveur du coach sénégalais. Loin de toute critique virulente envers la direction du Stade Rennais ou d’un quelconque désir de revanche, Julien Stéphan a dressé un constat posé et objectif.

« Maintenant, il faut laisser Habib travailler avec son staff et les nouveaux joueurs. Il faut laisser du temps pour qu’il mette en place des choses, mais cela ne se fait pas en deux ou trois mois, il faut du temps. Il ne faut pas imaginer que cela va se décanter en trois semaines. Je sais que dans le football, on n’a pas beaucoup de temps, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de changements et il faut laisser Habib bosser tranquillement », a-t-il dit.

Habib Beye obtient donc un soutien de taille et pourra travailler sans crainte pour mettre en place une équipe compétitive la saison prochaine.