PSG : La mère de Rabiot refuse la comparaison avec l’OM

L’émission Complément d’enquête de France 2 avait pour objectif de mettre à jour les pratiques discutables au PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi. La mère d’Adrien Rabiot, aujourd’hui à l’OM, a refusé une comparaison faite par les journalistes entre l’attitude des supporters marseillais et celle des fans parisiens.

Les propos de Véronique Rabiot sur les banderoles du PSG

Titi du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot porte fièrement le maillot de l’Olympique de Marseille où il réalise l’une de ses meilleures saisons sur le plan individuel. Le joueur a été adopté dès la première heure par les supporters marseillais bien qu’il soit un pur produit du PSG. Cette belle relation du joueur avec les fans a été défendue par sa mère et représentante, qui a refusé de lui porter atteinte. Comment ? Par un commentaire qui aurait pu être perçu comme une déclaration de guerre par les supporters marseillais.

En effet, peu avant son départ du PSG, Adrien Rabiot était insulté par les supporters du club de la capitale. Selon l’émission de France 2, ce déferlement de haine contre le longiligne milieu de terrain aurait été instigué par le club et ses dirigeants. Des affiches au Parc des Princes rappellent ce moment difficile pour la famille Rabiot. Cependant, Véronique a refusé de laisser dire que les banderoles ciblaient particulièrement elle et son fils. « Nous avons été ciblés, Adrien et moi. Je ne pense pas. Il y a des banderoles parfois virulentes, mais on ne cible pas deux personnes. »

La haine passagère des supporters contre un joueur qui quitte son club est commune à tous les clubs, surtout lorsqu’il part suite à un désaccord. Cela passe généralement pour une trahison, ce qui s’est vérifié du côté de l’OM lorsque Mathieu Valbuena a rejoint l’Olympique Lyonnais. Interrogée sur l’affiche violente de l’époque des supporters de l’Olympique de Marseille contre l’attaquant, Véronique Rabiot n’a pas hésité à marquer sa désapprobation face à la tournure de l’interview.

Le journaliste a rappelé qu’en 2015, Mathieu Valbuena avait lui aussi fait les frais de la colère des supporters de l’Olympique de Marseille, étant « pendu » après avoir quitté l’OM pour Lyon. Véronique Rabiot a répondu : « Ah ouais là, mais non… Vous exagérez. Moi, je ne peux pas répondre à ça. On parle du PSG. Vous ne pouvez pas me mettre en difficulté comme ça vis-à-vis de l’OM. On ne parle pas d’autre chose. On parle du PSG, de la façon dont il se comporte, des banderoles, pas d’autre chose. »

