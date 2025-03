Mercato : Le Bayern prépare un grand ménage, le PSG menacé ?

Désireux d’apporter du sang neuf à son secteur offensif lors du prochain mercato estival, le Bayern Munich a établi une liste de potentiels attaquants à recruter et le PSG pourrait être impacté. Explications.

Mercato : Le PSG face à une offensive du Bayern Munich ?

Les prestations XXL de Bradley Barcola avec le PSG et l’équipe de France attirent déjà l’attention d’autres grands clubs européens, notamment celle du Bayern Munich, qui aurait dépêché des émissaires à plusieurs reprises pour observer l’ailier de 22 ans. Recruté en 2023 contre une enveloppe de 50 millions d’euros, l’ancien milieu offensif de l’OL plaît énormément à Vincent Kompany, l’entraîneur du club allemand.

Impressionné par les récentes prestations de Barcola, le technicien belge a récemment fait le déplacement à Paris lors du dernier Classico entre le PSG et l’OM, au Parc des Princes, pour voir de près le natif de Lyon, selon Sky Sport Allemagne. Le média sportif assure même que l’intérêt du Bayern semble de plus en plus sérieux.

Le profil de Bradley Barcola séduit la direction sportive munichoise, surtout en cas de départ de Kingsley Coman ou Leroy Sané cet été. Par ailleurs, les Bavarois s’intéresseraient également à Hugo Ekitike, qui réalise une saison exceptionnelle à Francfort. Pour concrétiser ces arrivées, des départs sont envisagés dans le secteur offensif bavarois. Outre Coman, le Rekordmeister espère que Tottenham lèvera l’option d’achat de Mathys Tel. Suffisant pour faire trembler le Paris Saint-Germain ?

Le Paris SG riposte pour Bradley Barcola

S’il plaît au Bayern Munich, Bradley Barcola a toutefois très peu de chances de quitter le PSG cet été. Son contrat court jusqu’en juin 2028 et il est le deuxième meilleur buteur du club cette saison avec 18 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Barcola est aussi le seul joueur de l’effectif de Luis Enrique à avoir participé à toutes les 43 rencontres des Rouge et Bleu cette saison, montrant ainsi son importance au sein de l’équipe. L’un des gros chantiers du Bayern cet été est l’achat d’un nouvel ailier gauche.



Max Eberl rêve de Nico Williams mais un profil comme Bradley Barcola est aussi attractif pour le club.



L’ailier français pourrait être la raison du déplacement de Kompany et Freund au classique… pic.twitter.com/4lpiD3ptkd— Media Bayern France (@MediaBayernFR) March 25, 2025

D’ailleurs, l’Insider Djamel, généralement bien informé sur le club de la capitale, a récemment révélé que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos travaillent en coulisses sur une prolongation de Barcola. Conscient de l’intérêt d’autres cadors européens, le Paris SG veut lui offrir un nouveau bail qui reflète sa valeur actuelle avec un salaire largement revalorisé. Bradley Barcola n’étant actuellement que le 11e plus gros salaire du vestiaire parisien.