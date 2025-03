PSG : Al-Khelaïfi répond sèchement à Complément d’Enquête !

Hier soir, France 2 a diffusé un numéro de « Complément d’enquête » consacré à Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a répondu avec véhémence à l’enquête qui lui était dédiée dans l’émission.

Complément d’enquête sur le PSG : Al-Khelaïfi dénonce une « campagne de diffamation »

Le documentaire « Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG », diffusé jeudi soir dans l’émission Complément d’Enquête sur France 2, a suscité une vive attention, attirant 718.000 téléspectateurs en seconde partie de soirée.

Lisez aussi : PSG : Révélations scandaleuses sur Nasser Al-Khelaïfi !

À voir OM : Le Bayern ne cible pas que Balerdi sur le mercato

L’émission s’est penchée sur l’influence de Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et sur plusieurs affaires judiciaires impliquant le club et des personnalités qataries. Contacté par RMC, le boss du PSG a réagi vigoureusement. Par la voix de son porte-parole, le PDG de beIN Sports et président de l’ECA a vivement critiqué l’enquête qui lui était consacrée.

« Après neuf mois d’enquête, le programme s’est finalement résumé à un enchaînement de témoignages orientés, provenant d’individus peu crédibles – et, dans plusieurs cas, formellement inculpés – ignorant les faits les plus élémentaires et ne prouvant strictement rien. Nous ne comptons pas accorder davantage d’attention à cette campagne de diffamation coordonnée ; nous poursuivrons nos différentes actions judiciaires, en tant que partie lésée, dans lesquelles nous avons une confiance pleine et sereine », a déclaré le camp Nasser Al-Khelaïfi, qui a reçu un soutien totalement inattendu.

Christophe Galtier à la rescousse de Nasser Al-Khelaïfi après les critiques

Le projet QSI est au cœur d’une tempête médiatique ces derniers temps, et un numéro entier du magazine « Complément d’Enquête » lui a été consacré. Christophe Galtier est venu apporter son soutien à son ancien employeur.

Lisez aussi : PSG : Enquête explosive sur Nasser Al-Khelaïfi

À voir ASSE : Le rassemblement des supporters sous haute surveillance

Ce numéro de « Complément d’Enquête » n’a pas du tout été tendre avec les dirigeants parisiens, en particulier Nasser Al-Khelaïfi. Plusieurs voix du football se sont élevées pour critiquer sa gestion, notamment la mère d’Adrien Rabiot. Néanmoins, l’ancien entraîneur du Paris SG a tenu à défendre le projet QSI.

Lisez aussi : Coup de tonnerre au PSG : Nasser Al-Khelaïfi sur la sellette ?

Connu pour sa proximité avec les Qataris, Galtier a notamment déclaré : « c’est une autre dynamique qui s’est mise en place. Ce sont des entraîneurs de renom, des joueurs de grande classe qui sont arrivés. Et on voit très rapidement que le PSG veut s’installer en tête du championnat, mais aussi avec des ambitions sur le plan européen. Cela donne une autre visibilité à notre championnat et à la Ligue 1. Cela a été une vraie valeur ajoutée. » Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG apprécieront.