ASSE : Maintien, qui sont les équipes à la lutte avec Sainté ?

Avant-dernier au classement, l’ASSE joue son maintien en Ligue 1 en cette fin de saison. Mais elle n’est évidemment pas seule, six autres clubs sont menacés. Quels sont alors ces adversaires directs des Verts dans la lutte pour le maintien ?

Maintien en Ligue 1 : L’ASSE a son destin entre ses mains

Promue en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, l’ASSE peine à confirmer son retour dans l’élite. À huit journées de la fin du championnat, elle se retrouve en position de relégable en attendant la décision de la LFP pour le match contre le Montpellier HSC, arrêté avant l’heure de jeu, alors que les Verts menaient (2-0).

L’arrivée de Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien qui a racheté le club stéphanois, avait pourtant suscité de réels espoirs chez les supporters, qui aspiraient à revoir leur équipe au sommet. Mais avant d’affronter le PSG ce samedi, ils ne savent pas si leur club évoluera en Ligue 1 la saison prochaine ou s’il retournera en Ligue 2. L’inquiétude est palpable !

Il convient toutefois de souligner que l’AS Saint-Etienne n’est pas encore condamnée à la relégation, même le MHSC, lanterne rouge avec seulement 15 points. Elle peut encore sortir de la zone rouge et assurer son maintien. Pour cela, l’ASSE devra rester au contact de ses concurrents directs dans la course au maintien, à savoir les équipes qui la précèdent au classement, comme Le Havre AC et le Stade de Reims.

Lutte acharnée pour le maintien ! Qui sont les rivaux de l’AS Saint-Etienne ?

En cas de victoire face au Paris Saint-Germain à Geoffroy-Guichard ce samedi (19h), l’ASSE (17e avec 20 points) pourrait dépasser les Havrais (16e avec 21 points) et revenir à hauteur des Rémois (15e avec 23 points), à condition que ces derniers ne remportent pas leur match respectif lors de cette 27e journée.

Les Verts doivent surtout engranger des points pour éviter de voir Angers SCO (14e avec 27 points), le FC Nantes (13e avec 27 points) et le Stade Rennais (12e avec 29 points) creuser l’écart.

Bien que devançant l’AS Saint-Etienne au classement avec 7 points au moins, le SCO, les Canaris et les Rennais ne sont pas encore assurés du maintien. Ils font partie des clubs engagés dans la lutte pour le maintien, car il ne faut pas oublier qu’il reste 24 points en jeu dans ce sprint final.

L’ASSE et ses concurrents devront négocier au mieux le dernier virage de la course au maintien, notamment les confrontations directes. Les Verts n’en ont qu’une seule au calendrier : ils affronteront le Stade de Reims au stade Auguste-Delaune le 11 mai, lors de la 33e et avant-dernière journée du championnat.

Les confrontations directes entre les clubs engagés dans la course au maintien :

27ᵉ journée : Le Havre AC – FC Nantes

28ᵉ journée : Montpellier HSC – Le Havre AC

29ᵉ journée : Le Havre – Stade Rennais et Angers SCO – Montpellier HSC

30ᵉ journée : Stade Rennais – FC Nantes

31ᵉ journée : Montpellier HSC – Stade de Reims

32ᵉ journée : FC Nantes – Angers SCO

33è journée : Stade de Reims – AS Saint-Etienne

34e journée : Montpellier HSC – FC Nantes