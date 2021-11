Paris FC : Officiel, une nouvelle signature dans la capitale

Publié par ALEXIS le 22 novembre 2021 à 18:55

Le Paris FC a annoncé une signature ce lundi. Il s’agit d’un nouvel actionnaire qui a fait son entrée dans le capital club de la capitale.

Un nouvel investisseur au Paris FC

Après le Royaume de Bahreïn en juin 2020, le Paris FC a annoncé la signature d’un nouvel investisseur ce lundi. Le Paris FC a enregistré l’entrée d’un nouvel investisseur étranger dans son capital, ce lundi 22 novembre. L’information a été officialisée par le deuxième club de la capitale, dans un communiqué. « Je suis très heureux d’accueillir Allirajah Subaskaran dans le PFC », a déclaré le président du club, Pierre Ferracci. « Il est indéniable que cela va aider le Paris FC à atteindre ses ambitieux et objectifs, et c’est aussi une nouvelle occasion de promouvoir notre savoir-faire en matière de formation à l’international», a précise le dirigeant parisien.

Subaskaran promet d'aider le PFC à réaliser ses rêves

Le nouvel investisseur a intégré le capital du club de Paris au travers d’une augmentation de capital. Allirajah Subaskaran vient renforcer les capitaux propres du club et permet ainsi à BRI Sports Holdings de détenir 10% de l’entreprise. « Le Paris FC est un club très ambitieux qui a rapidement mis en place les investissements et les infrastructures nécessaires pour exploiter le potentiel du club et le propulser à l’échelon supérieur du football masculin français. Très bien dirigé par le président Pierre Ferracci, le Paris FC développe ses ressources sur tous les fronts avec l’objectif affiché de monter en Ligue 1 dans les deux prochaines années. […] Paris occupe une place particulière dans mon cœur, en y ayant vécu lorsque je suis arrivé en Europe, et je suis ravi de jouer un rôle en aidant le Paris FC et ses fans à réaliser leurs rêves », a confié le nouvel actionnaire.

Qui est Allirajah Subaskaran ?

Le nouvel actionnaire du Paris FC un entrepreneur anglo-sri-lankais. Il est propriétaire à 100% de BRI Sports Holdings, une structure sous l’égide de laquelle il a intégré le club parisien. Allirajah Subaskaran est le Fondateur et Président de l’ensemble des sociétés du groupe Lyca au Royaume-Uni. Selon les précisions du 5e de la Ligue 2. Il est dans le milieu des sports d’élite et populaires depuis plusieurs années.

Le nouvel associé de Pierre Ferracci est aussi le propriétaire de la franchise des Jaffna Kings dans la compétition professionnelle de cricket Twenty 20 de la Lanka Premier League (au Sri Lanka), et Lyca Mobile est un partenaire officiel du club anglais de Premier League West Ham depuis 2012. Lyca Productions est par ailleurs propriétaire de Lyca’s Kovai Kings, équipe de cricket évoluant dans le championnat Tamil Nadu Premier League (en Inde).