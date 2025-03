FC Nantes : Le vestiaire du FCN provoque le PSG de Luis Enrique !

Le vestiaire du FC Nantes se mobilise pour jouer un sale tour au PSG en Ligue 1. Les hommes d’Antoine Kombouaré sont chauds pour mettre fin à la série d’invincibilité du Paris SG en championnat.

FC Nantes : Le FCN pourra-t-il résister à la pression du PSG ?

Actuellement 13e de Ligue 1, le FC Nantes n’est pas encore assuré de son maintien. Pourtant, lors de la réception du PSG le 22 avril prochain, les Canaris n’auront pas uniquement en tête l’objectif de se sauver. Une autre bataille se jouera à la Beaujoire : la préservation d’un record vieux de 30 ans que le FCN détient encore face à l’ogre parisien.

Initialement prévue le week-end du 12-13 avril, entre les deux quarts de finale de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa, la rencontre a été reportée au mardi 22 avril. Ce décalage permet ainsi à l’équipe de Luis Enrique d’aborder dans les meilleures conditions sa confrontation européenne.

Le PSG va donc pleinement se concentrer sur cette affiche face au FC Nantes et tenter de poursuivre sa série d’invincibilité en Ligue 1. Le Paris SG pourrait dépasser la barre des 32 matchs sans défaite et battre le record du FCN lors de la saison 1994-1995 (32 matches sans défaite). Le club de la capitale est en grande forme cette saison et broie tout sur son passage en championnat comme en Ligue des Champions.

Si Paris poursuit sa dynamique jusqu’à la rencontre du 22 avril, une victoire ou un match nul à la Beaujoire lui permettrait d’étendre sa série à 30 matchs. Resteront ensuite trois étapes (l’OGC Nice, le RC Strasbourg et Montpellier HSC) pour établir un nouveau record en Ligue 1.

Interrogé par Ouest-France, le milieu de terrain du FC Nantes Pedro Chirivella a indiqué que le record est bien présent dans les esprits nantais. « Un peu quand même. On en parle dans le vestiaire et tout le monde nous en parle en dehors. On verra », a-t-il déclaré.

Même son de cloche du côté du technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré. Le Kanak veut mettre fin à l’invincibilité des Parisiens. « Oui, ils sont capables de battre le record. Est-ce qu’ils vont le faire ? En tous cas, nous, on va tout faire pour faire en sorte de garder notre record. Je crois que j’ai tout dit. J’adore le PSG avant et après, mais pendant, c’est un ennemi de notre club. Et en plus, on a notre record de cette génération 95 qui est exceptionnel, donc on voudrait le garder pour nous. », a promis Antoine Kombouaré lors de l’émission Tout Le Sport, durant cette trêve internationale.

