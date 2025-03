OM : Adrien Rabiot met le feu au vestiaire de Marseille

Après une défaite humiliante face au Stade de Reims (1-3), l’OM est en crise, et les cadres n’ont pas tardé à réagir. Adrien Rabiot et Valentin Rongier ont vivement dénoncé l’attitude de leurs coéquipiers, pointant du doigt un manque de combat sur le terrain.

OM : « Des mecs qui n’ont pas envie de se battre », la grosse colère d’Adrien Rabiot

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse d’Auguste-Delaune face à Reims (1-3) n’a pas seulement été un coup dur sur le plan comptable. Elle a mis en lumière une nouvelle crise de mentalité dans l’équipe phocéenne. Très remonté après le match, Adrien Rabiot a exprimé son incompréhension face à l’attitude de certains de ses coéquipiers. Le milieu de terrain y est notamment allé avec des mots assez forts.

« Il y a eu la trêve et on n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer le match mais j’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie de se battre pour aller en Ligue des champions. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire », a-t-il pesté. Le milieu de terrain, pourtant l’un des plus expérimentés de l’équipe, a dénoncé un manque d’engagement flagrant sur le terrain.

Adrien Rabiot a également évoqué les lacunes tactiques de l’OM, notamment en matière de contre-pressing et de gestion des coups de pied arrêtés. « On n’a pas été capables de les arrêter sur les contre-attaques et les coups de pied arrêtés, alors qu’on savait que c’était leurs armes », a-t-il ajouté, une analyse qui met en lumière les carences défensives des Marseillais face à des Rémois pourtant en difficulté cette saison.

Valentin Rongier : « L’attitude qui a pêché »

Le capitaine intérimaire de l’OM, Adrien Rabiot, n’était pas seul dans cette critique acerbe de la performance de l’équipe. Valentin Rongier a également exprimé son mécontentement, soulignant que l’attitude des joueurs avait été le principal facteur de cette défaite : « Aujourd’hui, c’est l’attitude qui a pêché. On peut perdre des matchs, mais quand on est l’OM et qu’on veut atteindre la Ligue des champions, on ne peut pas se permettre une telle attitude », a-t-il déclaré après le match.

Rongier, bien que scoreur en inscrivant un superbe tir pour redonner un peu d’espoir à l’OM, a déploré le manque de mobilisation de ses coéquipiers : « Il faut avoir cette envie de tuer l’adversaire, de gagner tous les duels, et aujourd’hui dans les courses, dans la mobilité, on n’y était pas ».

Un dernier espoir : sauver la saison

Malgré la défaite, Rongier reste optimiste et rappelle que l’OM a encore sept matchs pour se rattraper et atteindre son objectif de qualification en Ligue des champions : « Il reste encore sept matchs, donc on a cette chance de pouvoir se rattraper. J’espère qu’on va vite gommer ça et qu’on va repartir de l’avant avec la tête haute, en travaillant surtout ». Pour l’OM, il ne s’agit plus seulement de jouer au football, mais de redresser la barre mentalement pour éviter une saison qui serait marquée par un échec cuisant.

L’Olympique de Marseille doit impérativement se ressaisir et faire preuve d’une toute autre mentalité s’il veut décrocher une place en Ligue des champions. Mais avec une attitude comme celle montrée à Reims, les ambitions des Phocéens risquent de se briser avant même d’avoir atteint leur objectif.