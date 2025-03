RC Lens : Will Still fixe un nouvel objectif surprise !

Alors que le RC Lens a sans doute dit adieu à ses espoirs de qualification européenne après sa défaite face à Lille (1-0), Will Still refuse de voir son équipe terminer la saison en roue libre. L’entraîneur des Sang et Or a trouvé un nouvel objectif pour maintenir son groupe sous pression.

L’Europe, un rêve éteint pour le RC Lens ?

Malgré un léger espoir mathématique, la réalité semble évidente pour Will Still. « Si on est honnête, ça fait bien longtemps qu’il faut arrêter de parler d’Europe », a-t-il déclaré après la défaite contre Lille. Avec un classement défavorable et une dynamique fragile, Lens doit maintenant se concentrer sur d’autres motivations. L’entraîneur des Sang et Or ne veut pas voir ses joueurs baisser les bras.

Pour lui, la motivation ne doit pas se limiter à un objectif collectif d’Europe, mais à des intérêts individuels et financiers. « On a des primes à jouer. Si les joueurs veulent jouer pour l’argent, il y a de l’argent à aller chercher », a-t-il affirmé avec franchise. Will Still rappelle aussi que certains joueurs jouent leur avenir. « Il y a aussi une suite de carrière à jouer, avec des joueurs en prêt et en fin de contrat. Il y a assez de raisons pour « prester » (performer) », a-t-il poursuivi.

« Jouer pour Lens, c’est une obligation de se donner à fond »

Au-delà de ces motivations personnelles, Will Still attend avant tout une attitude exemplaire de ses joueurs. « Ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire. À partir du moment où tu joues pour le Racing Club de Lens, tu bosses, tu cours, tu joues, t’as pas le choix, la question ne se pose même pas. »

Un message clair envoyé à son groupe, qui devra réagir dès le week-end prochain face à Saint-Étienne. Avec un entraîneur toujours aussi exigeant, Lens n’a pas le droit de terminer la saison en roue libre. Reste à voir si les joueurs sauront répondre aux attentes de leur coach.

