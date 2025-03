Stade Rennais : Kalimuendo, ce nouveau rôle lui va si bien !

Repositionné dans un nouveau rôle dans l’attaque du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo semble avoir trouvé un nouvel élan. Critiqué par son entraîneur Habib Beye avant la trêve, l’attaquant a su répondre de la meilleure des manières sur le terrain en battant son record de buts en Ligue 1.

Stade Rennais : Une critique comme élément déclencheur pour Kalimuendo

Avant la trêve, Habib Beye n’a pas hésité à piquer son attaquant pour l’inciter à être plus compétitif. Un message qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. De retour en club après un passage convaincant avec les Espoirs, Kalimuendo a répondu avec un doublé retentissant contre Angers (3-0). Ce match lui a permis de porter son total à 13 buts en Ligue 1 cette saison, dépassant ainsi son précédent record.

« Il a la capacité de marquer une vingtaine de buts en L1, voire plus », souligne Beye, conscient du potentiel de son joueur. La vraie surprise de cette rencontre a été le rôle attribué à Arnaud Kalimuendo. Positionné sur le côté droit de l’attaque, il a su tirer profit de cette nouveauté pour exprimer son talent différemment. « Arnaud a des qualités sur l’évitement, sur le contournement sur sa première touche et je trouve qu’elles s’expriment beaucoup plus à droite qu’à gauche », explique Habib Beye.

Ce changement de position lui a permis de gagner en spontanéité et d’améliorer son efficacité offensive. Son premier but, un superbe enroulé du pied gauche, illustre parfaitement son adaptation rapide à ce rôle. Si Kalimuendo semble avoir pris du plaisir à ce poste, il reste prudent quant à son avenir à droite. « Je joue là où le coach veut que je joue. Et là, j’ai pris beaucoup de plaisir », confie-t-il.

Son efficacité et sa rapidité d’adaptation pourraient convaincre Beye de le maintenir dans cette configuration. Mais quoi qu’il arrive, Kalimuendo est désormais attendu. Avec une confiance retrouvée et un potentiel offensif indéniable, il pourrait bien devenir l’un des hommes forts du Stade Rennais en cette fin de saison.