RC Lens-Stade Rennais : La vérité derrière le but refusé à Arnaud Kalimuendo

Lors du match entre le RC Lens et le Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo a cru ouvrir le score, mais l’arbitrage vidéo est venu annuler son but. Voici les raisons derrière cette décision qui a fait débat.

RC Lens-Stade Rennais : Un superbe geste de Kalimuendo annulé par la VAR

Le match entre le RC Lens et le Stade Rennais, samedi dernier, a vu les Rennais marquer un but qui a été annulé par la VAR. À la 32e minute, Arnaud Kalimuendo, ancien joueur du RC Lens, a profité d’un centre venant de la droite pour marquer d’une talonnade au premier poteau. Les supporters rennais ont célébré le but, mais la joie a été de courte durée. L’arbitrage vidéo a demandé une révision de la décision.

L’interruption du jeu a été causée par deux éléments examinés par la VAR : une possible sortie du ballon avant le centre et un éventuel contact de la main de Kalimuendo. Après examen, la Direction de l’arbitrage de la FFF a justifié l’annulation en expliquant que « aucune image ou plan de caméra n’exclut la possibilité que le ballon ait encore une partie qui surplombe la ligne de but ». Ainsi, le ballon était toujours considéré en jeu avant le but.

L’autre raison de l’annulation concerne le contact du ballon avec le bras de Kalimuendo. La Direction de l’arbitrage a confirmé que « le mouvement du bras vers le ballon augmente artificiellement la surface couverte par le corps ». En vertu de la loi 12, ce geste était sanctionnable, et le but a été annulé pour cette raison.

Ce but annulé a eu un impact sur la rencontre, offrant au RC Lens une nouvelle chance. Finalement, les Sang et Or ont remporté la rencontre grâce à un but de Wesley Saïd, enregistrant ainsi leur deuxième victoire consécutive. Les Rennais, eux, ont payé cher cette décision arbitrale.