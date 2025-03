HAC – FC Nantes : Le FCN battu, Kombouaré allume ses joueurs

Le FC Nantes a subi une défaite frustrante contre Le Havre AC (3-2) dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1. Un revers qui n’a pas manqué de faire réagir Antoine Kombouaré, l’entraîneur nantais, très critique envers ses joueurs.

HAC – FC Nantes : Une prestation insuffisante pour sauver le FCN

En déplacement sur la pelouse du Havre, le FC Nantes devait montrer un visage conquérant pour prendre des points importants dans la course au maintien. Malheureusement, les Canaris sont passés à côté de leur match. « Je n’ai pas aimé la façon dont on s’est comporté aujourd’hui. Il est clair qu’aujourd’hui, Le Havre nous a été supérieur », a déclaré Antoine Kombouaré en conférence de presse.

Les Canaris ont été très vite menés malgré une réaction immédiate pour relancer la partie. Malheureusement, Saidou Sow et Moses Simon n’ont pas suffi à éviter ce revers qui pourrait peser dans la balance au décompte final. Mais au-delà du résultat, c’est l’attitude de ses joueurs qui a irrité l’entraîneur nantais. Il a pointé du doigt le manque d’intensité et d’engagement de son équipe.

« Ils ont été bien meilleurs que nous dans l’engagement, le nombre de duels gagnés, l’idée d’aller agresser notre défense… Ils marquent trois buts, ils peuvent en marquer plus. On est passé à côté de notre match », a regretté Antoine Kombouaré. Avec cette défaite, le FC Nantes se complique la tâche dans la lutte pour le maintien.

Le technicien kanak n’a pas caché son inquiétude face au manque de réaction de ses joueurs : « On est dans le dur, c’est bien. Apparemment, on aime jouer à se faire peur. Donc aujourd’hui, c’est bien, on va voir comment on va se comporter sur le prochain match », a-t-il confié. Le FC Nantes devra réagir rapidement pour ne pas sombrer dans une fin de saison qui s’annonce compliquée.