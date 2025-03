FC Nantes : Le vestiaire du FCN met en garde le Havre AC !

Le FC Nantes lance un sérieux avertissement au Havre AC avant la rencontre en Ligue 1. Les Canaris se déplacent pour ramener les trois points à la maison.

FC Nantes : Le vestiaire du FCN attend de pied ferme le Havre AC

Malgré une victoire précieuse contre le LOSC (1-0) avant la trêve internationale, le FC Nantes reste concerné par la bataille pour éviter la relégation. Chaque point compte, et les Canaris doivent faire preuve de régularité pour s’assurer une fin de saison plus sereine.

Le FC Nantes se déplace au Havre ce dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Cette rencontre est très importante pour prendre une avance sur des concurrents directs comme le Stade de Reims, l’AS Saint-Étienne, Montpellier HSC et le Havre AC lui-même.

À voir Mercato : Le Bayern Munich fonce sur deux cracks de l’OM !

HAC – FC Nantes : Vers une victoire tranquille pour le FCN !

Sous la houlette d’Antoine Kombouaré, les Nantais ont mis à profit cette trêve internationale pour affiner leur stratégie. Car au-delà de l’envie et de la combativité, c’est aussi la maîtrise tactique qui fera la différence dans cette dernière ligne droite. La nouvelle recrue du FC Nantes, Francis Coquelin, a indiqué que les Canaris sont prêts pour infliger une défaite au Havre AC.

FC Nantes : Antoine Kombouaré confirme trois forfaits !

« On a profité des quinze jours pour travailler, recharger les batteries avant de repartir de plus belle sur une grosse séquence, et un gros match à venir… Je pense qu’on a la capacité de jouer au ballon, de le garder et de jouer. Après, la pression du classement et du résultat fait parfois jouer différemment. Mais on a les armes. », a déclaré le milieu de terrain nantais.

À voir ASSE – PSG : Les compos ! Enrique prépare un coup inattendu

Le FC Nantes est actuellement 13e au classement avec 27 points tandis que le Havre AC est 16e avec 21 points.