Mercato : L’Inter Milan prêt à envoyer une fortune à l’OM ?

L’OM pourrait se retrouver face à un choix crucial cet été concernant Luis Henrique, l’un de ses joueurs les plus en vue. L’ailier brésilien, auteur d’une progression fulgurante, suscite l’intérêt grandissant des grands clubs européens. L’Inter Milan semble particulièrement déterminé à s’attacher ses services.

Mercato OM : L’Inter Milan entre dans la course pour Luis Henrique

Arrivé à Marseille en 2020, Luis Henrique a mis du temps à s’imposer. Son retour en janvier 2024, après un passage réussi à Botafogo, a marqué un tournant. Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’ailier brésilien s’est révélé être un atout offensif majeur. Sa polyvalence et son engagement ont convaincu l’entraîneur italien, qui en a fait un titulaire indiscutable.

Avec 9 buts et 7 passes décisives en 29 matchs cette saison, Luis Henrique affiche des statistiques impressionnantes. De Zerbi a salué son apport offensif et défensif. Ces performances n’ont pas échappé aux recruteurs européens. Après la Juventus Turin et le Bayern Munich, l’Inter Milan s’intéresse à Luis Henrique.

Selon Sky Italia, le club italien envisage de faire une offre dès l’ouverture du mercato. Le profil de Luis Henrique correspond aux attentes de l’Inter, qui cherche à renforcer son attaque avec un joueur polyvalent. Son aisance technique, sa rapidité et sa vision du jeu en font une cible de choix.

L’OM Face à un choix cornélien

Si l’intérêt de l’Inter se confirme, l’Olympique de Marseille devra prendre une décision importante. Luis Henrique, sous contrat jusqu’en 2028, représente une valeur marchande significative. Cependant, les dirigeants marseillais ne le laisseront pas partir à n’importe quel prix. La concurrence s’annonce rude, avec d’autres cadors européens à l’affût. La fin de saison sera déterminante pour l’avenir de Luis Henrique.

Si le Brésilien continue sur sa lancée, l’OM pourrait réaliser une belle opération financière, tout en perdant un élément clé. A noter que le Bayern Munich serait également intéressé par Luis Henrique. Ce qui explique en partie les 30 millions d’euros réclamés par le club phocéen pour le transfert de Luis Henrique, dont le contrat court jusqu’en juin 2028.