OM : Luis Henrique envoie un avertissement clair au PSG !

Malgré l’avance du PSG en Ligue 1, l’OM ne compte pas abdiquer. Luis Henrique a réaffirmé la détermination de l’Olympique de Marseille à jouer les trouble-fêtes jusqu’à la dernière journée du championnat.

L’OM prêt à pousser le PSG dans ses retranchements

Comme depuis plusieurs saisons, le PSG domine la Ligue 1 de la tête au pied. Le club de la capitale est toujours invaincu en championnat avec une nette avance au sommet du classement. Avant d’aborder la 23e journée, Paris est solide leader avec 56 points, soit dix points de plus que l’OM qui est actuellement son dauphin.

Pour autant, l’Olympique de Marseille ne semble pas prêt à renoncer au titre et veut toujours continuer à y croire. Ce serait un véritable exploit de voir Marseille combler le gros fossé qui s’est creusé entre la deuxième et la première place du championnat. Mais Luis Henrique y croit fermement. L’ailier brésilien affiche une motivation sans faille pour cette quête.

« Je pense que oui, comme on l’a dit, on a encore beaucoup de matchs devant nous et l’important est d’être nous-mêmes et d’essayer de marquer dans les matchs qu’il nous reste et de pousser fort pour pouvoir réduire les points. Tout est possible », a confié le joueur de 23 ans à Marca. Le club phocéen veut continuer à croire en ses chances.

Un calendrier favorable pour Marseille ?

Le PSG domine la Ligue 1 depuis plus d’une décennie, mais cette saison pourrait réserver des surprises. Pendant que Paris jongle entre plusieurs compétitions (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions), Marseille peut se concentrer exclusivement sur le championnat. Un avantage qui pourrait peser lourd dans la dernière ligne droite.

Avant d’espérer un retour spectaculaire, l’Olympique de Marseille doit d’abord s’imposer face à l’AJ Auxerre ce week-end. Une victoire permettrait de maintenir la pression sur le PSG et de conserver toutes ses chances dans la course au titre.

Luis Henrique, auteur de 7 buts et 4 passes décisives, et ses coéquipiers sont déterminés à jouer jusqu’au bout. Le PSG est prévenu : le club phocéen ne compte pas abandonner et entend bien bousculer la hiérarchie jusqu’à la fin de la saison.