Mercato OM : Un montant défini pour le transfert de Luis Henrique

L’OM va-t-il céder Luis Henrique lors du prochain mercto d’été ? Un montant conséquent est évoqué pour son éventuel transfert.

Mercato : Luis Henrique, une valeur marchande qui explose à l’OM

Luis Henrique, l’ailier polyvalent de l’OM, sera sans doute l’un des dossiers majeurs du prochain mercato. Après un prêt mitigé à Botafogo, son retour à Marseille a été marqué par une progression fulgurante. Alors qu’il était poussé vers la sortie, l’attaquant brésilien a su s’imposer comme un élément clé de l’équipe, notamment sous la direction de Roberto De Zerbi.

Sa polyvalence et ses performances remarquables – 9 buts et 6 passes décisives en 25 matchs -, ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens de renom. Naples, l’AS Rome, Everton, Nottingham Forest et Newcastle seraient sur les rangs pour l’acquérir.

Un chèque de plus de 30 M€ pour son transfert

Ekrem Konur, journaliste pour Caughtoffside, assure que l’OM n’est pas vendeur, mais une « offre entre 30 et 35 millions d’euros » pourrait faire changer la donne. Cette somme représenterait une plus-value considérable pour le club phocéen, qui avait recruté Luis Henrique pour 8 millions d’euros en 2020.

Si un transfert venait à se concrétise à ce prix, Luis Henrique deviendrait l’une des ventes les plus lucratives de l’histoire de l’OM, rejoignant ainsi les illustres Didier Drogba et Michy Batshuayi. Son avenir à l’OM dépendra sans doute de sa capacité à maintenir son niveau de performance jusqu’à la fin de la saison, et de l’intérêt persistant de ses prétendants.