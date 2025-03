Magic Fans et Green Angels : Retailleau répond à l’ASSE

Alors que des milliers de fans de l’ASSE se sont rassemblées à Saint-Étienne pour manifester leur opposition contre la dissolution des Magic Fans et des Green Angels, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a décidé de contre-attaquer avec un communiqué incendiaire.

« Le Chaudron ne se dissout pas ! » : Saint-Étienne en ébullition pour les ultras de l’ASSE

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, samedi 29 mars, pour soutenir les Magic Fans et les Green Angels, les deux principales associations ultras de l’AS Saint-Étienne, menacées de dissolution par le ministère de l’Intérieur. Supporters, personnalités politiques et dirigeants du club ont exprimé leur désaccord face à une décision jugée « disproportionnée et inefficace. »

Après un rassemblement et une conférence de presse sur la place Jean Jaurès, les supporters, accompagnés d’un impressionnant cortège, ont pris la direction du stade Geoffroy-Guichard en descendant la Grand-Rue. Ce défilé massif, marqué par des chants, des fumigènes et une ferveur inébranlable, a témoigné une fois de plus de l’attachement indéfectible du public à son club et à ses valeurs.

Sur l’esplanade Robert-Herbin, le président Ivan Gazidis a pris la parole devant une foule compacte et déterminée. Avec gravité et conviction, il a défendu les groupes de supporters face à la volonté d’un ministre d’extrême droite de les dissoudre. Qualifiant cette décision d’injuste et infondée, il a exprimé sa solidarité envers les fans et a salué leur mobilisation exemplaire.

Il a également remercié la foule, soulignant le nombre impressionnant de personnes venues manifester leur attachement au club et à ses traditions. Avant de conclure, il a proclamé haut et fort le slogan de la journée : « Le Chaudron ne se dissout pas ! » Sauf que cette mobilisation de la ville de Saint-Étienne pour ses Ultras ne semble pas avoir découragé le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Dissolution de groupes de supporters : Le gouvernement monte au créneau

Face à la contestation, Bruno Retailleau semble déterminé. Dans un long communiqué, le collaborateur du président Emmanuel Macron réaffirme que les stades sont devenus des zones de non-droit, en reprenant des chiffres erronés sur les mobilisations des forces de police, déjà largement contestés par Pierre Barthélémy, avocat de l’Association Nationale des Supporters et des groupes de l’AS Saint-Étienne.

« Depuis le début de la saison 2024/2025, nous assistons à une explosion de la violence lors des rencontres de football professionnel. Ainsi, 64 matches ont été émaillés d’incidents graves. 627 interpellations ont été réalisées en marge de ces rencontres, soit une augmentation de 41 % par rapport à la saison précédente (718 interpellations au total). Bagarres aux abords des stades, fumigènes sur le terrain, agressions des forces de l’ordre, « fights » organisés entre supporters, banderoles ou chants homophobes et discriminatoires… cette litanie quotidienne gâche le plaisir de l’immense majorité des supporters français, qui aspirent à la paix et à la célébration du football. Ces chiffres sont alarmants : comment aller au stade en famille, avec ses enfants, sans crainte ? Comment encourager son équipe favorite en toute sérénité ? », s’interroge notamment Bruno Retailleau.

Le ministre de l’Intérieur confirme ensuite les procédures en cours contre les Green Angels, les Magic Fans et la Légion X. Il établit un parallèle entre des groupes trentenaires, ancrés dans le tissu associatif local, comptant des milliers de membres et une tribune de plus de 7 000 places, et un groupe d’une quinzaine de membres, dont l’existence se limite à quelques mois et à des actes de violence.

« C’est pourquoi, en application de l’article L. 332-18 du code du sport, le ministère de l’Intérieur a saisi la commission nationale consultative de prévention lors des manifestations sportives afin d’engager des procédures de dissolution à l’encontre de trois groupes de supporters violents : les Magic Fans et les Green Angels de l’AS Saint-Étienne, et la Légion X du Paris FC. D’autres procédures sont en cours d’instruction concernant d’autres clubs en France », poursuit Retailleau. L’affaire est donc loin d’être terminée.