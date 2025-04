OM : Encore des soucis avec Greenwood avant Toulouse !

L’OM aborde son prochain match face à Toulouse dans un contexte de crise, et les prestations de Mason Greenwood sont pointées du doigt. L’attaquant anglais est attendu au tournant.

OM : La méforme de Mason Greenwood, un problème persistant

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate, accentuée par la défaite face à Reims (3-1). Ce troisième revers consécutif met une pression considérable sur les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont perdu la deuxième place du championnat et voient la concurrence pour la Ligue des champions se rapprocher dangereusement.

Dans ce contexte tendu, les performances individuelles sont scrutées de près, et Mason Greenwood est une nouvelle fois au centre des préoccupations. L’attaquant anglais, en difficulté à Reims, prolonge sa mauvaise passe. Ses statistiques en berne – seulement trois buts lors de ses neuf dernières apparitions – et ses passages sur le banc contre Lens et le PSG, intriguent les supporters.

Le Vélodrome attend une réaction face à Toulouse

Son initiative de reprendre l’entraînement plus tôt que ses coéquipiers durant la trêve internationale n’a visiblement pas eu l’effet escompté à Reims. L’Equipe indique en effet que Mason Greenwood, à l’instar de Luis Henrique, a de nouveau déçu après avoir montré des signes positifs à l’entraînement.

Cette méforme commence sérieusement à inquiéter, au point où un départ en fin de saison n’est plus une hypothèse à écarter pour les deux joueurs. La prestation de Greenwood et Henrique sera particulièrement observée lors de la réception de Toulouse le week-end prochain. L’entraîneur Roberto De Zerbi et le public du Vélodrome attendent une réaction forte des joueurs afin de sortir de cette crise de résultats.

