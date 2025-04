OL : Partenariat, Lyon regrette le départ de l’AS Saint-Priest

L’AS Saint-Priest a quitté l’OL, son partenaire historique, pour se lier avec l’AS Monaco. Réagissant à la fin du partenariat entre les deux clubs lyonnais, Matthieu Louis-Jean a regretté la décision des dirigeants de l’ASSP.

Tensions entre l’OL et Saint-Priest : les raisons d’une rupture, les regrets et les accusations

Se sentant délaissé par l’ OL depuis le rachat du club par John Textor, l’AS Saint-Priest a décidé de mettre fin au partenariat qui les liait. Dans la foulée, l’ancien partenaire de l’OL a rejoint l’AS Monaco, comme annoncé en mars dernier.

« Nous ne nous reconnaissions plus dans ce partenariat, car nous n’avions plus aucun interlocuteur. Les personnes n’étaient plus les mêmes. Nous avions des besoins en termes de formation, de joueurs, de contacts avec l’OL. Mais il n’y avait plus rien de tout cela », avait expliqué Patrick Gonzalez, le président de l’ASSP, sur BFMTV Lyon.

Interrogé sur la rupture du partenariat avec le club lyonnais, Matthieu Louis-Jean n’a pas caché son profond regret. « Ce qui me dérange, c’est que les perdants sont les jeunes joueurs et leurs familles, car j’imagine qu’en étant de la région, on veut jouer à l’OL. C’est une décision forte, il faut faire avec, mais il est vrai que la réussite est plus importante quand on reste dans le local. J’aurais préféré qu’on en parle avant », a-t-il réagi dans « Tant qu’il y aura des Gones ».

L’Olympique Lyonnais réfute le manque d’intérêt évoqué par le président de l’ASSP

Le directeur technique de l’OL a ensuite réfuté le manque d’intérêt évoqué par Patrick Gonzalez pour justifier le départ du club évoluant en National 2. « J’ai un peu de mal avec cette sortie », a-t-il glissé.

« Je pense que c’est une décision du président de l’AS Saint-Priest. Nous avons toujours gardé le contact. Bien sûr, il y a une transition, John Textor est arrivé et certaines choses prennent du temps à se mettre en place. Mais je pense qu’il y a eu de la continuité dans nos partenariats », a défendu Matthieu Louis-Jean.

