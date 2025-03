OL : Un partenaire clé quitte l’Olympique Lyonnais pour Monaco

Un club partenaire de longue date de l’OL a décidé de se retirer, vu le manque d’intérêt des nouveaux responsables du club rhodanien pour leur partenariat qui datait pourtant de 2010. Le club, également basé à Lyon, s’est tourné vers l’AS Monaco.

Partenariat : L’ASSP et l’OL se séparent, les raisons profondes du divorce

C’est la fin d’une ère entre l’AS Saint-Priest (ASSP), club de National 2, et l’OL, son partenaire depuis plus de dix ans. Le club amateur n’avait plus d’interlocuteur attentif du côté de Lyon depuis le départ de Jean-Michel Aulas en 2023. Le président du club basé dans la banlieue sud-est de Lyon a constaté une dégradation des relations avec la nouvelle équipe dirigeante de l’Olympique Lyonnais, menée par John Textor.

Délaissé par son partenaire, l’AS Saint-Priest a donc décidé de tourner la page. « On ne se reconnaissait plus dans ce partenariat, car nous n’avions plus aucun interlocuteur. Les personnes n’étaient plus les mêmes. Nous avions des besoins en termes de formation, de joueurs, de contacts avec l’OL. Il n’y avait plus rien de tout cela », a expliqué Patrick Gonzalez, président du club, sur BFMTV Lyon.

En effet, l’ASSP et le club phare de Lyon devaient renouveler leur partenariat en mai-juin 2024, mais John Textor n’a pas manifesté d’intérêt. « Nous les avons relancés plusieurs fois, mais personne n’était disponible pour nous recevoir en août. Nous les avons relancés en octobre-novembre, toujours rien. Puis, en décembre-janvier, ils nous ont approchés en nous disant : « Ce sera comme ça, de toute façon, vous n’aurez rien » », a précisé le dirigeant san-priod.

Ce dernier a fini par comprendre que l’OL préférait désormais se concentrer sur son centre de formation et réduire ses dépenses en raison de sa situation financière difficile.

« Depuis l’arrivée de M. Textor, nous avons l’impression que leur priorité n’était plus du tout l’AS Saint-Priest. Leur priorité était leurs joueurs, l’équipe professionnelle et leurs problèmes financiers. Et nous, club partenaire, nous étions vraiment délaissés », a-t-il expliqué pour justifier sa décision de se tourner vers l’AS Monaco.

L’AS Saint-Priest rejoint l’AS Monaco

Le club de N2 a décidé de se lier au club de la Principauté pour un nouveau partenariat qui devrait être officialisé le 25 mars. « Nous avions de nombreuses pistes avec des clubs français, anglais et espagnols. L’AS Monaco nous a fait une belle proposition en termes de communication, de joueurs, d’éducateurs pour les former. Et financièrement aussi », a annoncé Patrick Gonzalez.