Montpellier-ASSE : Deux dates fixées pour la décision de la LFP

La décision de la LFP concernant le match Montpellier HSC-ASSE, arrêté après l’heure de jeu, pourrait être rendue au plus tard en avril. Et pour cause, la Ligue doit d’abord entendre les dirigeants montpelliérains, puis instruire le dossier avant de rendre le verdict.

MHSC-ASSE : Le verdict le 26 mars au plus tôt et le 2 avril au plus tard

L’ASSE et le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) devront patienter avant de connaître l’issue de leur match, interrompu au stade de la Mosson le dimanche 16 mars. Cette interruption est due à des incidents et à un incendie déclenché dans la tribune Étang de Thau, occupée par les ultras de la Butte Paillade 91.

Les responsables du club héraultais devraient être auditionnés par visioconférence lors de la réunion de la Commission de discipline prévue ce mercredi. Cependant, le verdict concernant la reprise du match ou la validation de la victoire de l’ASSE ne sera pas rendu ce jour-là.

Selon les informations de Midi Libre, la décision pourrait être reportée au 2 avril, le temps pour la commission d’ouvrir une phase d’instruction, compte tenu de la complexité du dossier.

Toutefois, il est possible que la Ligue de Football Professionnel (LFP) accélère le processus en profitant de la trêve internationale, afin de délibérer au plus vite. Dans ce cas, la décision pourrait être rendue dès le mercredi 26 mars, selon le journal régional.

LFP : Des mesures conservatoires en vue ce mercredi

En attendant, la Commission de discipline de la LFP devrait prendre des mesures conservatoires, notamment un éventuel huis clos au stade de la Mosson, dès ce mercredi.

Il est important de noter que l’ASSE, le MHSC, ainsi que les autres clubs luttant pour le maintien en Ligue 1 (Le Havre, le Stade de Reims, le FC Nantes), souhaitent être informés de l’issue de cette rencontre le plus rapidement possible, avant la prochaine journée de championnat, qui débute le vendredi 28 mars.