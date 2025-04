ASSE : Sursis pour les supporters des Verts, soulagement des élus

Membre du collectif de soutien de sénateurs et députés aux supporters de l’ASSE, menacés de dissolution par le gouvernement, le sénateur Pierre-Jean Rochette et le député Pierrick Courbon ont salué le sursis accordé aux Magic Fans et aux Green Angels.

Le sénateur Pierre-Jean Rochette salue l’avis de sursis

Le sénateur Pierre-Jean Rochette, l’un des premiers élus à apporter son soutien aux supporters ultras de l’ASSE et à défendre leur position, s’est réjoui de la décision prise par le ministère de l’Intérieur d’accorder un sursis aux Magic Fans et Green Angels stéphanois.

Dans un communiqué dont des extraits sont rapportés par L’Équipe, il « salue » le sursis obtenu par les groupes de supporters de Saint-Étienne, qui étaient menacés de dissolution.

À voir Gavi au PSG : Un transfert à 100M€ en préparation ?

Lisez aussi : ASSE : Encore une bonne nouvelle pour les supporters des Verts

À la suite de l’avis défavorable rendu mardi par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives au sujet de la procédure de dissolution des Magic Fans et Green Angels stéphanois, initiée par le ministère de l’Intérieur, le sénateur de la Loire loue une décision qui permet « un retour à un dialogue constructif qu’il a toujours appelé de ses vœux ».

Le député Courbon d’accord pour le dialogue et les sanctions individuelles

Outre Pierre-Jean Rochette, Pierrick Courbon, député de la Loire, a directement interrogé Marie Barsacq, ministre des Sports, sur la tentative de dissolution visant les MF91 et les GA92.

C’était ce mercredi, dans le cadre des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. Elle a répondu à l’Assemblée sans détour : « Face aux dérives de quelques supporters, qui ternissent l’image du football, la position du gouvernement est claire : priorité aux sanctions individuelles. Cette approche, nous l’affirmons et nous la dotons d’outils ».

À voir FC Nantes : Trois forfaits et deux retours avant Nice

Lisez aussi : Dissolution des Ultras : Un tournant décisif pour l’ASSE

Satisfait de la réponse de la ministre à l’issue de son exposé, Pierrick Courbon s’est également félicité de la nouvelle posture du gouvernement. Il a, par la même occasion, demandé la suspension de la procédure de dissolution des ultras de l’ASSE.

« Merci Madame la Ministre, vous appelez au dialogue et nous sommes d’accord. Pour dialoguer, il faut des interlocuteurs, pour avoir des interlocuteurs, il faut maintenir ces associations. Je compte sur vous », a-t-il conclu.