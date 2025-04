Le capitaine de l’ASSE réagit au sursis accordé aux supporters

Toutes les composantes de l’ASSE sont soulagées par l’avis défavorable à la dissolution des Magic Fans et des Green Angels, rendu à titre consultatif par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

ASSE : Larsonneur et Pétrot exultent après le sursis accordé aux Magic Fans et Green Angels

Le capitaine de l’ASSE, Gautier Larsonneur, a réagi à la procédure de dissolution des Magic Fans et des Green Angels, suspendue en attendant le rendez-vous annoncé par le ministre de l’Intérieur avec la direction du club stéphanois.

« Bien sûr que nous suivons l’actualité, car elle nous touche et nous tenons à ce que nos supporters restent à nos côtés et que ces deux groupes ultras continuent de nous soutenir. […] Cela prouve que la ministre des Sports peut revenir sur ses décisions, et je pense que la priorité de la France aujourd’hui n’est peut-être pas la dissolution de deux groupes de supporters, il y a des sujets bien plus importants à régler dans notre société », a-t-il confié au micro d’Evect.

Léo Pétrot, défenseur latéral de l’ASSE, a également exprimé sa réaction. Il se réjouit du sursis accordé aux MF91 et aux GA92.

« Nous espérons que les groupes de supporters ne seront pas dissous. Nous sommes dans l’attente, comme vous le savez, mais nous avons bon espoir que la suite sera favorable. Nous avons énormément besoin de leur soutien, notamment dans les moments difficiles comme en cette fin de saison », a-t-il déclaré.

Pour rappel, les supporters de l’AS Saint-Etienne ont démontré leur importance en assurant une ambiance exceptionnelle à Geoffroy-Guichard, samedi dernier lors du match contre le PSG. Malgré la domination des Parisiens, le peuple vert est resté debout pour soutenir son équipe jusqu’au bout.