PSG – Aston Villa : Marco Asensio veut écoeurer le Paris SG

Le PSG reçoit Aston Villa le mercredi prochain en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Prêté au club anglais par le Paris SG, l’attaquant espagnol Marco Asensio serait l’une des armes fatales d’Unai Emery face aux hommes de Luis Enrique.

Aston Villa : En feu, Marco Asensio menace le Paris SG

Prêté par le Paris Saint-Germain en janvier, Marco Asensio brille sous les ordres d’Unai Emery à Aston Villa. L’ancien attaquant du Real Madrid a inscrit un but et délivré une passe décisive face à Brighton mercredi, en seulement 25 minutes. Il faut dire que depuis son arrivée à Birmingham, Asensio affiche des statistiques impressionnantes avec, notamment, 8 buts et 1 passe décisive en 10 matches, dont 4 comme titulaire, toutes compétitions confondues.

Soit plus qu’une saison passée sous les couleurs du Paris SG. Écarté à Paris par Luis Enrique, qui ne comptait pas sur lui, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo est totalement transformé depuis son départ de la Ligue 1. Repositionné dans un rôle de numéro 10, Marco Asensio a retrouvé son sens du but qui semblait avoir disparu dans la capitale française.

« Avant, il ne jouait pas à son poste. Chez nous, c’est facile pour lui », assure son nouvel entraîneur Unai Emery. Pour le PSG, cette montée en puissance d’Asensio, surtout son duo offensif avec Marcus Rashford, représente une véritable menace pour la double confrontation à venir en quart de finale de Ligue des Champions. Le Paris SG devra donc se méfier de ce duo en pleine forme pour éviter une mauvaise surprise au Parc des Princes mercredi prochain.