Classement ASSE : Nouvelle opportunité de sortir de la zone rouge

Toujours dans la zone rouge au classement, l’ASSE va encore tenter de quitter sa position de relégable lors de la 28e journée de Ligue 1. Ce sera face au RC Lens, dimanche (15h) au stade Bollaert-Delelis. Un match avec un gros enjeu pour les Verts et les Sang et Or.

Classement ASSE : Une victoire à Lens pour quitter la 17e place de relégable

L’ASSE est 17e au classement actuellement, malgré sa victoire contre le Montpellier HSC validée par la LFP. Cependant, elle se rapproche du Havre AC, 16e et barragiste. Une nouvelle opportunité se présente pour dépasser cet adversaire direct et se rapprocher du Stade de Reims, première équipe non relégable.

En cas de victoire face au RC Lens, l’AS Saint-Etienne pourrait gagner une place au classement, se hissant ainsi à la 16e position. Pour cela, il faudra également que le HAC, qui affronte le MHSC, ne remporte pas son match.

L’équipe stéphanoise pourrait même revenir à hauteur du Stade de Reims, 15e, si les Rémois s’inclinent à domicile contre le RC Strasbourg. Dans ce cas, l’ASSE et le SDR auraient le même nombre de points, soit 26 chacun, mais Reims conserverait un léger avantage grâce à sa différence de buts.

L’équipe d’Eirik Horneland a donc une belle occasion de se relancer dans la course au maintien lors de cette journée, d’autant plus qu’elle jouera quelques heures avant le Havre AC et le Stade de Reims, ses concurrents directs dans ce sprint final.

Il est important de noter qu’en cas de défaite, l’AS Saint-Etienne ne pourra pas être rattrapée par le Montpellier HSC, lanterne rouge, qui accuse un retard de 8 points suite à sa défaite sur tapis vert, décidée par la Commission de discipline de la LFP. Cepedant, ses adversaires pourraient creuser l’écart !