OM : De Zerbi prend une grande décision avant Toulouse

À la veille d’un match capital pour l’OM face à Toulouse, Roberto De Zerbi est confronté à une cascade de forfaits. Mais l’entraîneur italien reste inflexible sur ses principes tactiques, une décision forte face à l’adversité.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille affronte Toulouse avec une infirmerie débordante. Alors que la pression monte après une série de quatre défaites en cinq matchs, Roberto De Zerbi doit composer avec un nombre impressionnant de blessés. La situation, s’est encore détériorée à la veille de ce match.

Plusieurs joueurs ont en effet rejoint la liste des absents. En plus de Luiz Felipe et Leonardo Balerdi, déjà hors course, Pierre-Émile Hojbjerg a vu son espoir de disputer le choc contre Toulouse s’évanouir suite au veto des médecins concernant sa blessure au mollet. De plus, l’incertitude Amine Gouiri et Bilal Nadir, après leur retour de sélections, sont incertains pour ce match.

Face à cette cascade d’absences, une réorganisation tactique était pressentie à l’OM. Pourtant, selon La Provence, Roberto De Zerbi ne compte pas déroger à ses principes. L’entraîneur italien serait « prêt à mourir avec ses idées » et n’aurait pas l’intention de modifier son système de jeu en 3-4-2-1.

Il devra bricoler en défense face à Toulouse

Cette posture inflexible contraint Roberto De Zerbi à bricoler une nouvelle fois sa composition d’équipe. Geoffrey Kondogbia devrait ainsi être aligné en défense centrale aux côtés de Derek Cornelius, seul défenseur de métier disponible.

L’incertitude plane également sur le poste de latéral droit, où Amir Murillo, de retour de blessure, pourrait être aligné, à moins que Valentin Rongier ne soit une nouvelle fois appelé à dépanner dans ce secteur. La détermination de De Zerbi à maintenir son système, malgré les absences massives, constitue une décision forte dont l’issue face à Toulouse sera scrutée de près.