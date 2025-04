Coup de théâtre à l’OM : De Zerbi vers un nouveau contrat ?

Alors que l’OM est en pleine crise de résultats, l’avenir de l’entraîneur Roberto De Zerbi est au centre des interrogations. Mais l’entraîneur italien affiche une détermination à s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille.

Roberto De Zerbi prêt à rester plusieurs années supplémentaires à l’OM

C’est un revirement de taille à l’Olympique de Marseille. Alors que les rumeurs d’un départ de Roberto De Zerbi au terme de la saison ont récemment alimenté la rubrique mercato, en raison notamment d’un intérêt supposé de l’AC Milan à son égard, le technicien italien a fait une mise au point sur son avenir.

Malgré les récentes contre-performances de son équipe – 4 défaites en 5 matchs – et les critiques de plus en plus croissantes, De Zerbi a affiché une détermination surprenante à s’inscrire dans la durée avec l’OM. Alors que son contrat court jusqu’en 2027, il s’est dit prêt à rester plusieurs années supplémentaires à Marseille.

« Me concernant, c’est vraiment une de ces journées qui me poussent à rester 3, 4, 5 ans. J’aime être au sein des polémiques », a déclaré le coach italien. Cette décision vient ainsi contredire les spéculations d’un départ anticipé. Et plusieurs facteurs expliquent cette intention de s’inscrire dans la durée à l’OM.

Malgré une période sportive délicate, la direction de l’OM croit au projet de De Zerbi et souhaiter lui accorder la stabilité nécessaire pour le développer. De plus, l’entraîneur lui-même est heureux à Marseille, qui est le meilleur club pour lui. « Je suis dans un environnement idéal, dans mon habitat naturel. Je ne sais pas si je suis le meilleur entraîneur pour l’OM… mais l’OM est le meilleur club pour moi ». L’idée de le voir prolonger son contrat dans les années à venir n’est donc pas à exclure.

