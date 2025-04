PSG : Luis Enrique veut battre un record inouï en Ligue 1

Le technicien espagnol, Luis Enrique, veut offrir au PSG une saison d’invincibilité historique en Ligue 1. Un record jamais battu en championnat de France.

PSG : Luis Enrique a soif de records

Luis Enrique ne se contente pas de guider le PSG vers un nouveau titre de champion. L’entraîneur espagnol a les yeux rivés sur un exploit encore jamais accompli dans l’histoire du championnat français : terminer la saison sans défaite. Les Parisiens peuvent décrocher officiellement leur treizième titre de champion de France en cas de match nul ou de victoire contre Angers SCO ce samedi au Parc des Princes lors de la 28e journée de Ligue 1.

« Pendant longtemps, je n’étais pas vraiment intéressé à cela, mais maintenant, bien sûr, si. Nous voulons terminer cette saison de Ligue 1 sans perdre… Nous ne voulons pas seulement devenir champions, mais aussi rester compétitifs et bien performer par la suite. Nous voulons continuer à nous améliorer et à affiner nos statistiques. Et oui, je pense que ça peut toujours être mieux », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse avant la rencontre contre les Angevins.

Ce défi, personne ne l’a encore relevé. Le plus proche fut le FC Nantes, lors de la saison 1994-1995, mais les Canaris avaient chuté à la 33e journée face au RC Strasbourg. Si le PSG tient bon jusqu’à la fin du championnat, Luis Enrique pourrait non seulement accrocher un nouveau titre à son palmarès, mais aussi entrer dans la légende du club et de la Ligue 1.

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, est déterminé à défendre l’héritage nantais. Le Kanak veut mettre fin à l’invincibilité des Parisiens.

« Oui, ils sont capables de battre le record. Est-ce qu’ils vont le faire ? En tous cas, nous, on va tout faire pour faire en sorte de garder notre record. Je crois que j’ai tout dit. J’adore le PSG avant et après, mais pendant, c’est un ennemi de notre club. Et en plus, on a notre record de cette génération 95 qui est exceptionnel, donc on voudrait le garder pour nous », avait déclaré Antoine Kombouaré lors de l’émission Tout Le Sport, pendant la trêve internationale de mars.

Le sprint final sera donc chaud en Ligue 1.