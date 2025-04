Classement ASSE : Le Havre AC s’éloigne de l’AS Saint-Etienne

Restée 17e au classement, l’ASSE est dans une mauvaise posture dans la course au maintien à la suite de sa défaite contre le RC Lens (1-0). Elle a désormais trois points de retard sur l’équipe en position de barragiste et la première équipe non relégable a creusé l’écart.

Classement ASSE : Le barragiste hors de portée, le Havre creuse l’écart

L’ASSE reste à la même place au classement après la 28e journée de Ligue 1, en raison de sa défaite à Lens. L’équipe stéphanoise demeure en position de relégable, à l’avant-dernière place avec 23 points. Les Verts conservent une avance de 8 points sur la lanterne rouge, le Montpellier HSC, mais voient le Havre AC s’éloigner de la zone de relégation.

Grâce à sa victoire sur le MHSC (0-2) dans une confrontation directe, le HAC a quitté la position de barragiste pour se hisser à la 15e place. Le club normand est désormais la première équipe non-relégable, avec une avance de 4 points sur l’AS Saint-Etienne.

Alors que les Stéphanois n’étaient auparavant qu’à un point du 16e, ils ont maintenant 3 points de retard sur le Stade de Reims, qui occupe la nouvelle place de barragiste.

Maintien en Ligue 1 : L’ASSE dos au mur, l’espoir s’amenuise

Quelle que soit l’issue de la prochaine journée du championnat, l’équipe d’Eirik Horneland restera à la 17e place, en position de relégable, car elle ne pourra pas rattraper les Rémois, dont la différence de buts est plus favorable.

L’ASSE affrontera le Stade Brestois le dimanche 13 avril au stade Geoffroy-Guichard, deux jours après le match du Stade de Reims contre le RC Lens, prévu en ouverture de la 29e journée, le vendredi 11 avril.

Si le club champenois s’incline, les Verts auront l’occasion de se rapprocher en cas de victoire contre Brest et se relancer dans la course. En revanche, s’ils enchaînent une troisième défaite consécutive, leur chance de rester en Ligue 1 s’amenuiserait.

