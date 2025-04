Le LOSC et l’AS Monaco s’arrachent un crack algérien !

Un jeune attaquant algérien est sur les tablettes du LOSC et de l’AS Monaco en vue du prochain mercato estival. Les Dogues ont déjà dégainé une offre au joueur.

Foot Mercato : Le LOSC et l’AS Monaco lorgnent Rayan Kolli

Rayan Kolli, le crack algérien, attire les convoitises de plusieurs clubs européens et saoudiens à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Né à Londres, ce jeune attaquant de 20 ans a fait ses preuves au sein des Queens Park Rangers (QPR), où il évolue depuis quelques années. Mais il s’est bien révélé cette saison.

Avec 5 buts et 3 passes décisives en seulement 16 matchs, Rayan Kolli a démontré son potentiel et sa capacité à faire la différence sur le terrain. Ses belles performances ont naturellement suscité l’intérêt de nombreux recruteurs. En France, l’AS Monaco et le LOSC se seraient positionnés pour s’attacher ses services dès cet été, selon les informations de Foot Mercato.

À voir Mercato PSG : Un gardien portugais arrive à Paris

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Thiago Scuro dégote un roc mexicain

Les dirigeants de Lille ont accéléré les discussions avec l’entourage du joueur ces dernières semaines et auraient même déjà transmis une offre contractuelle au joueur, qui a prolongé en janvier dernier avec QPR pour un bail de longue durée. D’autres grands clubs flairent également cette piste.

Lire aussi : Mercato : Un crack serbe se rapproche de l’AS Monaco

En Arabie Saoudite, l’intérêt est également vif pour Rayan Kolli. Al-Hilal, l’un des clubs les plus en vue de la Saudi League Pro, suit de près l’évolution de la pépite algérienne. Par ailleurs, le club de Damac a déjà soumis une offre concrète pour s’attacher ses services. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Rayan Kolli est estimée à 1,5 million d’euros. La forte concurrence pourrait faire grimper le prix du joueur.

À voir Les ultras du PSG taclent l’ASSE menacée de relégation en Ligue 2