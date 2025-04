Mercato PSG : Un gardien portugais arrive à Paris

Les négociations entre le PSG et Gianluigi Donnarumma pour une prolongation de son contrat stagnent. Le club parisien explore des options de remplacement et Luis Campos, le directeur sportif du Paris SG, aurait jeté son dévolu sur un gardien de but portugais.

Mercato PSG : Luis Campos déniche le successeur de Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma serait sur la sellette malgré ses belles performances depuis quelques mois. L’international italien a joué un grand rôle lors de la qualification du PSG face à Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et du sacre du PSG en Ligue 1.

Malgré ses performances XXL, Donnarumma ne semble pas avoir totalement convaincu les dirigeants parisiens. Son contrat expire en juin 2026, et sans renouvellement, un départ dès cet été devient possible. Gianluigi Donnarumma et les dirigeants parisiens discutent depuis quelques mois pour une prolongation de contrat, mais jusqu’à présent les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif.

Lors d’un entretien accordé au média italien Chiamarsi Bomber en février dernier, Enzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, a précisé que les négociations avancent entre les deux parties, mais qu’elles n’ont pas encore trouvé un accord définitif pour boucler le deal. Le clan Donnarumma a accepté la nouvelle politique du Paris SG et les discussions se poursuivent.

Face à cette situation, Luis Campos songe déjà à un remplaçant. Et selon le journaliste britannique Zach Lowy, collaborateur de la BBC, le directeur sportif du PSG a coché le nom de Diogo Costa. Âgé de 25 ans, le portier du FC Porto est sous contrat jusqu’en 2027, mais son départ dès le prochain mercato n’est pas exclu, à condition d’une offre conséquente. Transfermarkt évalue sa valeur à 38 millions d’euros.

Courtisé aussi par Manchester City, où Pep Guardiola envisage l’après-Ederson, Diogo Costa pourrait toutefois être séduit par le projet parisien. Luis Campos et l’agent du portier portugais, Jorge Mendes, entretiennent de bonnes relations et pourraient boucler ce transfert.