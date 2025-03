Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma, une annonce tombe après sa performance XXL !

Le gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma, s’impose à Paris. L’international italien va bientôt prolonger son contrat avec le Paris SG.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma va rester au Paris SG

Gianluigi Donnarumma a fait taire les critiques de la plus belle des manières. Après avoir été pointé du doigt lors de la défaite du PSG contre Liverpool au Parc des Princes, le gardien italien a répondu sur le terrain avec une prestation XXL à Anfield. Sa prolongation de contrat est maintenant une certitude.

L’ancien gardien de but de l’AC Milan a essuyé de vives critiques la semaine dernière après l’échec du Paris SG contre les Reds au Parc des Princes. Certains estiment qu’il aurait pu éviter le but inscrit en toute fin de match. Ce qui relance les rumeurs sur son avenir à Paris.

Cependant, après la victoire spectaculaire du PSG à Anfield, sublimée par la performance magistrale de Donnarumma tant pendant le match que lors de la séance de tirs au but où il a dégoûté les joueurs de Liverpool, il est presque certain que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos finaliseront les négociations pour prolonger son contrat. Les Parisiens vont conserver leur chouchou encore pendant quelques saisons.*

Lors d’un entretien accordé au média italien Chiamarsi Bomber en février dernier, Enzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, a indiqué que les discussions avancent entre les deux parties, mais qu’elles n’ont pas encore trouvé un accord définitif. Le clan Donnarumma a accepté la nouvelle politique du Paris SG.

L’international italien et les pensionnaires du Parc des Princes vont accélérer les négociations dans les prochains jours pour parvenir à un accord définitif quant au salaire et à la durée du contrat du gardien parisien.