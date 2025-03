Mercato PSG : La décision finale tombe pour Gianluigi Donnarumma

Après plusieurs mois de discussions, le PSG et Gianluigi Donnarumma ont finalement pris une décision courageuse pour l’avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le portier italien est désormais fixé sur son sort.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma prolonge jusqu’en 2029

Le dénouement se rapproche. Après de nombreux mois de spéculations et de rebondissements, les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants de Gianluigi Donnarumma sont enfin tombés d’accord sur les termes d’un nouveau contrat. Arrivé librement à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, le portier de 26 ans va poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu.

D’après le compte spécialisé PSG Inside Actus, le doute n’est désormais plus permis dans ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club de la capitale ayant fait le choix de prolonger le bail de Donnarumma pour les quatre années à venir. Toujours selon la même source, le renouvellement de l’international italien est imminente, le PSG étant « pleinement satisfait » de son numéro 1.

Sauf retournement de situation, Gianluigi Donnarumma devrait donc prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2029. Les négociations se poursuivent et pourraient aboutir à un accord total. L’annonce de cette prolongation pourrait être officialisée dans les prochaines semaines, afin de permettre au joueur de se concentrer pleinement sur la fin de la saison.

Donnarumma sauvé par Liverpool

Mardi dernier, le Paris SG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après une victoire éclatante contre Liverpool, à Anfield. Cette qualification a été en grande partie due à la performance exceptionnelle de Gianluigi Donnarumma, héroïque lors de la séance de tirs au but.

Vivement critiqué après le match aller, le protégé de Luis Enrique a su renverser la tendance, tant sur le terrain qu’en dehors. Sa prolongation est un geste fort de la part du PSG, qui se met également à l’abri de l’intérêt de plusieurs gros clubs européens. Ces derniers jours, Donnarumma a effectivement été cité dans le viseur de cadors anglais, mais surtout du Bayern Munich, qui prépare activement la succession de Manuel Neuer.