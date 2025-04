OL Mercato : Malick Fofana prépare son départ de Lyon !

Après seulement un an et demi à l’OL, Malick Fofana pourrait faire l’objet d’un transfert, tant il est très convoité en ce moment. D’ailleurs, lui et son entourage s’activent dans ce sens.

Mercato : Malick Fofana explose à l’OL, sa valeur marchande s’envole !

Recruté par l’OL en janvier 2024, Malick Fofana a franchi un palier significatif à Lyon, au point que sa valeur marchande est en nette hausse. Elle est désormais estimée à 25 millions d’euros. Grâce à sa progression fulgurante, ses performances remarquables et son fort potentiel, il est déjà sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, en Premier League et en Bundesliga.

L’Olympique Lyonnais n’a pas officiellement mis cette pépite de 20 ans sur le marché des transferts, mais John Textor sera très attentif aux propositions qui arriveront sur son bureau. Si une offre jugée intéressante par toutes les parties concernées se présente lors du prochain mercato d’été, Malick Fofana ne sera pas retenu à l’OL

OL : Malick Fofana change d’agent, un transfert record en vue ?

Conscient de l’intérêt que lui portent de nombreux prétendants, le néo-international belge aurait changé de représentant. Selon les informations de Fabrizio Romano, il a rejoint l’agence Roc Nation Sports Brazil, qui gère la carrière de grands noms du football, notamment les Brésiliens Vinicius Junior (Real Madrid) et Lucas Paqueta. Le dernier est un ancien joueur de l’OL, transféré à West Ham en août 2022.

Malick Fofana était auparavant chez DW Sports Management, l’agence qui s’est occupée de son transfert à Lyon. Pour rappel, l’indemnité de transfert de l’ailier belge s’élevait à 19,5 millions d’euros. Il a signé à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2028.

