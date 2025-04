Mercato PSG : Virgil van Dijk met fin au suspense !

Le défenseur néerlandais, Virgil van Dijk, ne viendra pas au PSG lors du prochain mercato estival. Le capitaine des Reds est en pleine négociation avec Liverpool pour prolonger son contrat.

Mercato PSG : Virgil van Dijk s’éloigne du Paris SG

Annoncé sur le départ de Liverpool à la fin de son contrat en juin 2025, Virgil van Dijk suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Le capitaine des Reds a enfin calmé les rumeurs. Selon les informations du média Anfield Watch, le PSG aurait coché le nom de l’international néerlandais pour le prochain mercato estival.

Les pensionnaires du Parc des Princes envisageraient de formuler une offre d’au moins 80 millions d’euros pour convaincre Virgil van Dijk. Mais Foot Mercato a fait le point sur le dossier et a indiqué que le Paris SG n’a pas encore entamé de discussions avec l’entourage du joueur. Même son de cloche du côté du journaliste anglais Julien Laurens.

« Il n’y a rien entre le PSG et Virgil van Dijk. Pas de discussions, pas de négociations, pas d’offre de 100 millions d’euros. Rien. Virgil a discuté avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi après le match retour de Ligue des champions, et il s’agissait uniquement des deux matchs qu’ils venaient de disputer », a-t-il écrit.

Virgil van Dijk s’est maintenant prononcé sur son avenir en Angleterre. Interrogé sur une possible prolongation avec les Reds, le défenseur néerlandais a révélé que les discussions vont dans le bon sens. « Il y a des progrès, oui. Ce sont des discussions internes. J’aime le club, j’aime Liverpool, j’aime les fans », a-t-il dit dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Ces propos ont de quoi rassurer les supporters de Liverpool, qui craignaient de voir leur capitaine quitter le navire. Ils devraient également refroidir les ardeurs des clubs intéressés par le joueur. Le PSG devra donc se tourner vers d’autres cibles.