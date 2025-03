Mercato : Le PSG prépare un coup de tonnerre avec Van Dijk ? La réponse tombe

Si RMC Sport a minimisé le fait, certaines sources assurent que le tête-à-tête entre Nasser Al-Khelaïfi, Virgil van Dijk et Luis Campos dans les couloirs d’Anfield n’était pas fortuit : le PSG s’intéresse bien au défenseur de Liverpool. Une rumeur qui n’est pourtant pas confirmée dans la capitale.

Mercato : Virgil van Dijk ciblé par le PSG pour l’après-Marquinhos

Libre le 30 juin prochain, Virgil van Dijk n’a pas encore trouvé d’accord avec Liverpool pour une prolongation. Selon les médias anglais, les négociations entre les Reds et les représentants de l’international néerlandais sont au point mort. Une situation qui attire tout logiquement l’attention de plusieurs autres grands clubs européens.

Lisez aussi : Choc PSG – Liverpool : Ousmane Dembélé répond cash à Virgil van Dijk

Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, serait ravi d’accueillir le roc de Liverpool dans son équipe, tout comme Al-Hilal, qui aurait même déjà formulé une offre au joueur de 33 ans. Toutefois, les dirigeants du Paris Saint-Germain semblent eux aussi intéressés par Virgil van Dijk. Les Parisiens auraient même pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Le président Nasser Al-Khelaïfi et son conseiller sportif Luis Campos ayant été aperçus en grande discussion avec le partenaire de Mohamed Salah mardi soir après le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre les deux équipes. Si RMC Sport assure que cet échange n’a rien à avoir avec un éventuel transfert de van Dijk au Paris SG, le quotidien L’Équipe indique de son côté qu’il « ne faut jamais dire jamais. »

Lisez aussi : PSG – Liverpool : Virgil Van Dijk prévient déjà Ousmane Dembélé !

Et le journal sportif rappelle que le PSG envisagerait effectivement cette piste pour anticiper un éventuel départ de Marquinhos l’été prochain. Seulement, Virgil van Dijk n’entre pas dans le nouveau projet porté par Luis Enrique.

Virgil van Dijk trop vieux pour le Paris SG ?

Même si une arrivée du compatriote de Xavi Simons peut donner à rêver, le profil du capitaine de Liverpool ne rentre pas dans les standards actuels du Paris Saint-Germain. Solide, expérimenté et encore bon pour le service, Virgil van Dijk pourrait encore apporter un plus à l’effectif des Rouge et Bleu.

Lisez aussi : Mercato PSG : Willian Pacho, comparé à Virgil van Dijk, arrive à Paris

Surtout que Milan Skriniar ne devrait plus revenir et que Lucas Beraldo montre trop de fébrilité depuis son arrivée et que Marquinhos semble de plus en plus poussé vers la sortie. Cependant, le journaliste Laurent Perrin révèle que Virgil van Dijk ne fait pas partie des plans de recrutements de Luis Campos.

« Il suffit que Nasser parle avec un joueur pour qu’on l’imagine signer au PSG. Van Dijk, malgré son immense talent, n’a pas le profil recherché. Il a 32 ans (33 ans en fait). Mais il est venu saluer le président du PSG, qu’il connaît depuis longtemps, et ils ont profité de l’occasion pour revenir sur l’incident dans le couloir du Parc avec Luis Campos », a expliqué le spécialiste du Paris SG lors d’un chat avec les internautes du quotidien Le Parisien.