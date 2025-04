ASSE-Brest : Les Verts dominent les stats avant le match

L’ASSE part favorite contre le Stade Brestois à Geoffroy-Guichard, selon les statistiques des matchs entre les deux équipes, alors que le club breton est mieux classé que les Stéphanois, qui sont relégables en ce moment en Ligue 2.

L’ASSE plus forte que le Stade Brestois à Geoffroy-Guichard

L’ASSE affronte Brest lors de la 29e journée de Ligue 1, dimanche au stade Geoffroy-Guichard (à 15h). L’enjeu pour l’AS Saint-Etienne (17e) est de sortir de la zone rouge de relégation, tandis que le Stade Brestois (8e) vise une place dans le top 6 du classement final, synonyme de qualification pour une coupe d’Europe.

Avant cette confrontation de dimanche, les statistiques des rencontres entre l’ASSE et le SB29 à Geoffroy-Guichard sont à l’avantage des Verts. Ils ont infligé 10 défaites au club du Finistère, pour 3 matchs nuls et une seule victoire brestoise en avril 2021. Brest a concédé 37 buts et n’en a marqué que 8 lors des matchs contre les Stéphanois dans le Chaudron.

Lors de la dernière rencontre des Ty’Zefs à Saint-Etienne, le 16 avril 2022, ils s’étaient inclinés (2-1) sur un doublé de Mahdi Camara, qui a rejoint Brest depuis, à la suite de la rélégation de son club formateur en Ligue 2.

Le SB29 a humilié Saint-Etienne à Brest

En revanche, le Stade Brestois a remporté le match aller contre l’ASSE cette saison au stade Auguste Delaune (4-0). C’était fin août 2024, lors de la 3e journée du championnat, sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. Le nouveau coach Eirik Horneland pourra-t-il prolonger la domination de l’AS Saint-Etienne sur Brest dans le Chaudron ? Rendez-vous dans quatre jours.