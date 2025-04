RC Lens : Une signature bouclée avant d’affronter Reims

48 heures avant son match contre le Stade Reims, le RC Lens sécurise un élément clé de sa défense. Jonathan Gradit a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires.

Jonathan Gradit prolonge son contrat avec le RC Lens jusqu’en 2028

C’est une bonne nouvelle pour Jonathan Gradit et le RC Lens. Après d’intenses négociations ces dernières semaines, les deux parties sont finalement parvenu à trouver une entente définitive. Le défenseur central expriment a prolongé « son contrat jusqu’en juin 2028 avec le club lensois », a annoncé la direction du RCL sur son site officiel.

Cette décision intervient après une période délicate, où le joueur de 32 ans a vu son temps de jeu diminuer, suscitant diverses spéculations l’annonçant vers un transfert en MLS. Cependant, Jonathan Gradit a su regagner la confiance du RC Lens, comme le souligne Pierre Dréossi, directeur général, qui met en avant son importance sportive et humaine. « La prolongation de Jonathan est un marqueur pour l’avenir. Il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur des valeurs sûres, tant sur l’aspect sportif que sur le plan humain ». https://twitter.com/RCLens/status/1909998493160157500

Une fidélité récompensée

Arrivé en 2019, Jonathan Gradit incarne la fidélité et l’authenticité que le club souhaite préserver. Cette prolongation confirme ainsi l’attachement mutuel entre le joueur et le club nordist. Gradit, redevenu titulaire suite aux départs de Kevin Danso et Abdukodir Khusanov, se positionne comme un leader d’expérience pour le futur projet lensois.

Le joueur lui-même a exprimé sa satisfaction et celle de sa famille de rester dans une région où ils se sentent bien et où ses enfants sont scolarisés. « Ma famille et moi sommes très heureux, épanouis ici (…) Le projet sportif pouvait être lui aussi meilleur. Mais ici, nous étions sûrs d’être bien au quotidien », a-t-il expliqué. Le défenseur central devrait participer au prochain match du RC Lens contre Reims.

