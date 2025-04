ASSE : Les Magic Fans passent à l’action contre le cancer

Alors qu’il est menacé de dissolution, le groupe de supporters ultras de l’ASSE, Magic Fans, a fait un très beau geste dans le cadre de la lutte contre le cancer, en remettant un chèque.

ASSE : 9 700 €, le don généreux des Magic Fans à la Ligue contre le Cancer

Les Magic Fans de l’ASSE font parler leur cœur. Malgré la procédure de dissolution engagée à leur encontre, ils ne se détournent pas des actions sociales et caritatives qu’ils ont l’habitude de mener. Comme ils le font annuellement, ils se sont encore mobilisés pour lutter contre le cancer.

Les MF91 ont ainsi remis un chèque d’un montant de 9 700 € au comité Loire de la Ligue contre le Cancer, selon les informations relayées par Evect. « Comme depuis de très nombreuses années, les membres du Kop Nord soutiennent la Ligue Contre le Cancer », a souligné le site web regroupant une communauté de supporters de l’AS Saint-Etienne.

Il y a quelques semaines, Fabienne Couvreur, directrice de la Ligue contre le cancer dans la Loire, avait rappelé les gestes de générosité du groupe de supporters de l’ASSE. Elle était montée au créneau pour soutenir les Magic Fans, menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur.

« Nous trouvons qu’ils sont vraiment un groupe solidaire, généreux et engagé auprès des personnes en difficulté, engagés dans la lutte contre le cancer. Et donc pour cela, je souhaite le maintien de ce groupe […]. Depuis plus de 25 ans que je suis à la Ligue contre le cancer, ils n’ont eu de cesse de porter ce flambeau’’, avait-elle déclaré.

