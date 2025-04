ASSE : Excellente nouvelle pour Horneland avant Brest

Touché à la tête lors du match opposant l’ASSE au RC Lens, Florian Tardieu pourra-t-il tenir sa place dans l’équipe type d’Eirik Horneland contre le Stade Brestois, puis durant le sprint final décisif pour le maintien des Verts en Ligue 1 ?

Tardieu opérationnel : un atout majeur pour l’ASSE dans la course au maintien

Titulaire dans l’équipe de l’ASSE face au RC Lens au stade Bollaert-Delelis dimanche dernier, Florian Tardieu n’avait pas terminé le match de la 28e journée de Ligue 1. Il avait quitté ses coéquipiers au tout début de la deuxième période, à la suite d’un choc à la tête avec son coéquipier Pierre Ekwah. Le milieu de terrain avait été remplacé immédiatement par Aïmen Moueffek (24 ans).

Quatre jours plus tard, nous en savons un peu plus sur son état de santé. Il va bien et devrait être opérationnel pour affronter le Stade Brestois à Geoffroy-Guichard, le dimanche 10 avril (15h). Selon les informations du média spécialisé Peuple-Vert, Florian Tardieu a participé à la séance collective d’entraînement de mercredi sans aucun souci.

C’est une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland, qui l’a intégré dans le trio de l’entrejeu de son équipe depuis son arrivée sur le banc de l’équipe stéphanoise, le 20 décembre 2024.

Grâce à sa qualité technique, à son impact physique et à sa lecture du jeu, le joueur de 33 ans s’est imposé au milieu de terrain stéphanois. Il a été titulaire à six reprises lors des sept derniers matchs de l’ASSE.

Régulier dans ses performances, Florian Tardieu devrait apporter sa touche technique, mais aussi son leadership aux Stéphanois dans le sprint final pour le maintien en Ligue 1. Pour rappel, les Verts sont 17es et en position de relégable à six journées de la fin du championnat 2024-2025.