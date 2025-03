PSG Mercato : Al-Khelaïfi choque totalement la Ligue 1

Comme chaque année, L’Équipe a dévoilé ce mercredi les salaires des 10 joueurs les mieux payés suivant chaque clubs de Ligue 1. Si le PSG domine le classement sans partage, Nasser Al-Khelaïfi a choqué complètement le championnat français.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi surpaie Warren Zaïre-Emery

Chaque année, L’Équipe publie son traditionnel dossier sur les salaires de la Ligue 1. Dans l’édition de 2024, le quotidien sportif révèle que Warren Zaïre-Emery, au moment de sa prolongation en avril dernier, a obtenu de Nasser Al-Khelaïfi un mirobolant salaire de 950.000 euros mensuels. À seulement 18 ans, le milieu de terrain français est donc le 5e joueur le mieux payé du championnat. Une situation qui a suscité de l’indignation chez certains observateurs.

« Comment justifier ça ? C’est l’incompétence des dirigeants parisiens. Si tu surpayes un joueur, tu n’es pas bon, c’est tout. C’est n’importe quoi, un million d’euros par mois pour Zaïre-Emery. Fais tes preuves, un premier contrat à 330.000€, un deuxième à 700.000€, et à 25 ans, si tu es le meilleur du monde, tu vaux un million », a lancé Pierre Dorian lors du Super Moscato Show sur RMC.

De son côté, Vincent Moscato a déclaré : « à 18 ans, ça devrait être interdit de payer un mec un million par mois. » Jérôme Rothen, consultant pour RMC, a exprimé lui aussi son désaccord face à ce salaire jugé exorbitant. « Le PSG a commis une erreur avec Warren Zaïre-Emery. Le prolonger à ce tarif-là est injustifié », a indiqué l’ancien joueur du PSG avant d’ajouter : « avec un tel salaire, le Paris SG a fermé la porte à une vente future. Aucun club ne sera disposé à investir une somme aussi importante. » 33 Warren ZAIRE EMERY (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Football Club de Nantes and Paris Saint-Germain at Stade de la Beaujoire on February 17, 2024 in Nantes, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

Outre Zaïre-Emery, la direction parisienne a également surpris tout le monde concernant le traitement salarial de Presnel Kimpembe. En effet, si Ousmane Dembélé est le footballeur le mieux payé de Ligue 1 avec un salaire estimé à 1.500.000 euros mensuels, le cas du défenseur central de 29 ans interpelle les observateurs.

Alors qu’il n’a disputé que quelques minutes toutes compétitions confondues cette saison, le Champion du monde 2018 émarge à la dixième place de ce classement. Selon L’Équipe, Kimpembe perçoit un salaire mensuel estimé à 640.000 euros. Un montant colossal au vu de son temps de jeu effectif.

Le top 10 des joueurs les mieux payés de Ligue 1

Ousmane Dembélé (PSG) 1.500.000 euros

Marquinhos (PSG) 1.120.000 euros

Lucas Hernandez (PSG) 1.100.000 euros

Achraf Hakimi (PSG) 1.100.000 euros

Warren Zaïre-Emery (PSG) 950.000 euros

Vitinha (PSG) 900.000 euros

Kvitcha Kvaratskhelia (PSG) 900.000 euros

Gianluigi Donnarumma (PSG) 849.500 euros

Nuno Mendes (PSG) 800.000 euros

Presnel Kimpembé (PSG) 640.000 euros.