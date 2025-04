Stade Rennais : Rebondissement pour Kyogo Furuhashi

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, calme les rumeurs concernant l’avenir de Kyogo Furuhashi. L’attaquant japonais doit patienter pour s’imposer à Rennes.

Stade Rennais : Kyogo Furuhashi va-t-il rester à Rennes ?

Kyogo Furuhashi est en grande difficulté au Stade Rennais depuis son arrivée lors du dernier mercato hivernal en provenance du Celtic Glasgow. L’attaquant japonais, qui était un serial buteur en Écosse, peine à trouver les filets sous les couleurs du SRFC. Depuis son arrivée à Rennes, il n’a fait que quatre apparitions avec les Rouge et Noir, dont une seule en tant que titulaire contre le RC Strasbourg (1-0) le 2 février dernier.

Selon les informations de Transfer Feed, cette situation provoque la colère de Kyogo Furuhashi. Le Japonais s’est engagé avec le SRFC afin de livrer de belles performances et être retenu en sélection pour disputer la Coupe du monde 2026. Mais c’est le calvaire qu’il vit et il envisagerait de claquer la porte à la fin de la saison pour se relancer ailleurs.

En conférence de presse avant la rencontre face au Havre AC, le technicien rennais, Habib Beye, s’est prononcé sur l’avenir de Kyogo Furuhashi. Selon lui, l’international japonais a des atouts et entre dans ses plans, mais il devra patienter pour montrer toutes ses qualités. Le coach sénégalais veut le conserver pour la saison prochaine.

« Même s’il n’a pas les minutes qu’il voudrait, il fait partie intégrante du groupe et il entre en jeu… Le temps de jeu de Kyogo ne veut pas dire qu’il ne répond pas à mes attentes, sinon il ne serait pas dans le groupe et il n’entrerait pas… C’est un joueur de qualité et il nous apportera, j’en suis convaincu », a déclaré Habib Beye.

Kyogo Furuhashi n’est donc pas poussé vers la sortie au Stade Rennais. Mais s’il décide de partir cet été, les dirigeants rennais ne s’opposeront pas à son départ.