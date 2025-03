Stade Rennais : Une décision radicale est prise contre Kyogo Furuhashi

Arrivé au Stade Rennais cet hiver, Kyogo Furuhashi vit le calvaire sous les ordres du nouvel entraîneur Habib Beye. Peu utilisé, l’attaquant japonais envisagerait déjà un départ de Rennes cet été et un retour au Celtic Glasgow.

Mercato Stade Rennais : Kyogo Furuhashi va quitter le SRFC cet été !

En quête de renforts pour redresser une saison catastrophique, les dirigeants du Stade Rennais ont investi fortement sur le marché hivernal. Parmi les recrues, Seko Fofana et Brice Samba donnent satisfaction, mais le recrutement de Kyogo Furuhashi en provenance du Celtic Glasgow est un fiasco.

Star en Écosse, l’attaquant nippon affichait des statistiques impressionnantes : 85 buts en quatre saisons, dont 11 en seulement six mois avant son départ vers le SRFC. Sa signature à 12 millions d’euros laissait présager un impact immédiat en Ligue 1. Cependant, le Japonais est aujourd’hui rare sur les pelouses françaises. Depuis son arrivée, il n’a fait que quatre apparitions sous les couleurs du SRFC, dont une seule en tant que titulaire contre le RC Strasbourg (1-0) le 2 février dernier.

Son profil ne correspond pas aux attentes du nouvel entraîneur Habib Beye. « Kyogo a des facultés différentes des autres attaquants, il a besoin d’avoir un point de fixation, car il est très mobile. C’est un joueur d’associations, et on travaille beaucoup en ce moment sur ces notions de complémentarité, pour qu’il se sente en confiance et pleinement impliqué », avait expliqué Habib Beye après la rencontre face au RC Lens.

Cette situation devient intenable pour Kyogo Furuhashi qui veut garder sa place en sélection nationale à l’approche du Mondial 2026. Selon les informations de Transfer Feed, l’attaquant de 29 ans envisagerait un départ dès cet été. Les dirigeants du Stade Rennais ne s’opposeront pas à son transfert.

Le seul problème est que sa valeur marchande a chuté et le club breton pourrait le céder pour seulement 3,5 millions d’euros, bien loin des 12 millions investis quelques mois plus tôt. Cette issue pourrait être la meilleure solution pour toutes les parties.