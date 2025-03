Mercato Stade Rennais : Kyogo Furuhashi, la décision du SRFC tombe !

Le jeune attaquant japonais, Kyogo Furuhashi, est poussé vers la sortie au Stade Rennais en raison de ses performances moins convaincantes. Les dirigeants du SRFC ont déniché de nouvelles pépites.

Mercato Stade Rennais : Kyogo Furuhashi sur le départ du SRFC, son remplaçant trouvé

Kyogo Furuhashi ne va pas faire de vieux os au Stade Rennais puisque son aventure à Rennes semble être un fiasco. Recruté cet hiver pour 12 millions d’euros en provenance du Celtic Glasgow afin de combler le départ d’Amine Gouiri vers l’OM, l’attaquant japonais peine à convaincre.

Kyogo Furuhashi n’arrive pas à se montrer décisif lors de ses apparitions. Dans ce contexte, il ne serait pas surprenant de voir le joueur nippon quitter la Bretagne après seulement quelques mois. Habib Beye, le nouveau tacticien du SRFC, aurait d’ailleurs décidé de renforcer l’attaque avec un joueur d’un calibre supérieur lors du prochain mercato estival.

Depuis son arrivée à Rennes, l’international japonais n’a disputé que quelques minutes avec les Rouge et Noir, avec une seule titularisation, contre le RC Strasbourg (1-0) le 2 février dernier. Depuis, Kyogo Furuhashi cire le banc. Les blessures ont également compliqué sa situation. Son profil ne correspond pas non plus aux attentes du nouvel entraîneur Habib Beye.

« Kyogo a des facultés différentes des autres attaquants, il a besoin d’avoir un point de fixation, car il est très mobile. C’est un joueur d’associations, et on travaille beaucoup en ce moment sur ces notions de complémentarité, pour qu’il se sente en confiance et pleinement impliqué. », avait expliqué Habib Beye après la rencontre face au RC Lens.

Kyogo Furuhashi devra donc quitter le Stade Rennais à la fin de cette saison pour se relancer ailleurs. De leur côté, les dirigeants du SRFC cherchent déjà d’autres pépites pour apporter du tonus et de la vitalité à l’attaque du club breton. Deux cracks sont sur les tablettes du Stade Rennais.

Selon les informations de Jeunes Footeux, les recruteurs du SRFC ciblent l’international français Florian Thauvin qui évolue actuellement à l’Udinese, en Italie. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde envisage de revenir en France et pourrait poser ses valises à Rennes.

La même source indique que les dirigeants rennais lorgnent également le jeune attaquant croate de l’Union Saint-Gilloise, Franjo Ivanovic. Ce dernier est en grande forme et affole les compteurs de buts en Belgique. Cette saison, le serial buteur a déjà inscrit 15 réalisations et délivré 4 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues avec son club belge. Le Stade Rennais devra débourser 15 millions d’euros pour s’attacher les services de ce prolifique attaquant.