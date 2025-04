Ligue 1 : L’OL livre son groupe pour affronter l’AJ Auxerre

En clôture de la 29e journée de Ligue 1, l’OL se déplace sur le terrain de l’AJ Auxerre ce dimanche soir. Découvrez le groupe convoqué par Paulo Fonseca, l’entraîneur lyonnais, pour cette affiche.

Ligue 1 : L’OL avec une attaque décimée à Auxerre

En lice pour une place européenne à l’issue de la saison, l’Olympique Lyonnais se déplace au stade de l’Abbé Deschamps pour affronter l’AJ Auxerre, dimanche à 20h45, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. En conférence de presse ce samedi, Paulo Fonseca a sérieusement averti ses joueurs sur cette affiche.

« C’est un match difficile à tous les niveaux, mais je ne veux pas trop penser à Manchester maintenant. Demain, on a une rencontre très importante. Auxerre réalise d’excellents résultats à domicile. La plupart de leurs points ont été pris à la maison. Toutes les grosses équipes ont souffert là-bas. Seuls Monaco, en tout début de saison, et Strasbourg ont gagné.

Les autres y ont laissé des points. C’est une équipe efficace en contre-attaque, bien organisée défensivement, avec de la qualité dans le jeu. Je suis totalement concentré sur ce match. Il ne reste que six journées et on doit pleinement comprendre l’importance de chaque rencontre », a déclaré l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, cet après-midi.

Pour ce match important, qui pourrait permettre aux Gones de se rapprocher du top 4 et de bien préparer le choc contre Manchester United en quart de finale retour de la Ligue Europa jeudi soir, le technicien portugais a convoqué un groupe de 21 joueurs avec de nombreux forfaits en attaque.

En effet, selon le communiqué médical publié par l’OL ce samedi, Ernest Nuamah, Malick Fofana et Enzo Molebe sont forfaits et le jeune Alejandro Gomes Rodriguez enchaîne une deuxième présence dans une liste de match en professionnel. Tanner Tessmann fait également son retour dans le groupe des Gones. Pour rappel, Paulo Fonseca sera de nouveau en tribune et remplacé par son adjoint, Jorge Maciel.

Le groupe de l’OL

Gardiens : Descamps, Diarra, Perri

Défenseurs : Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico

Milieux de terrain : Akouokou, Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout

Attaquants : Cherki, Rodriguez, Lacazette, Mikautadze.