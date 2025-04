Séisme à l’OM : Longoria viré, Benatia nouveau président ?

À quelques journées de la fin du championnat, l’OM est en crise sportive après la défaite face à l’AS Monaco ce samedi après-midi. Cette situation pourrait-elle avoir une incidence sur l’avenir de Pablo Longoria et Medhi Benatia ?

Mercato OM : Longoria écarté au profil de Medhi Benatia

Rival direct pour la deuxième place derrière le Paris SG, l’AS Monaco s’est imposé face à l’Olympique de Marseille (3-0, ce samedi, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Un mauvais résultat qui plonge l’OM dans une crise, puisqu’une non-qualification en Ligue des Champions serait une véritable catastrophe industrielle pour le projet conduit par Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

Si certaines langues se délient déjà pour menacer le fauteuil de l’entraîneur Roberto De Zerbi, le président pourrait également faire les frais de cette potentielle mauvaise fin de saison. En effet, avant le coup d’envoi de la rencontre contre Monaco, l’ancien conseiller sportif du PSG, Michel Moulin, avait déjà tiré la sonnette d’alarme, conseillant notamment à Frank McCourt d’écarter Pablo Longoria au profit de Medhi Benatia, l’actuel conseiller sportif.

« L’OM est complètement déstabilisé. On a un président, Pablo Longoria, qui est trop jeune, ce n’est pas un vrai patron. On a un gars Benatia, qui a les réseaux et qui a été un très bon joueur. C’est le seul qui a du charisme, du courage, il est malin. Pourquoi on ne donne pas à un moment donné le pouvoir à ce garçon ? », a confié Michel Moulin sur Sud Radio.

L’ancien dirigeant parisien aimerait donc voir Benatia avoir plus de responsabilités au sein de l’OM. Reste à voir si Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, voit les choses de la même façon que lui.