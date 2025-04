Transfert-Choc : C’est terminé entre Kang-In Lee et le PSG !

Si Luis Enrique s’attend à accueillir de nouveaux joueurs lors du prochain mercato estival, le PSG devrait aussi dégraisser pour pouvoir renflouer les caisses. Kang-In Lee, pourrait ainsi faire ses valises et quitter la capitale dans quelques mois.

Mercato PSG : Luis Enrique ne compte plus sur Kang-In Lee

Recruté pour 22 millions d’euros en provenance du RCD Majorque à l’été 2023, Kang-In Lee était considéré comme un bon coup pour Luis Enrique, notamment grâce à sa polyvalence. Mais après s’être longtemps appuyé sur le milieu offensif sud-coréen, l’entraîneur parisien l’a peu à peu relégué à un rôle de simple remplaçant.

Surtout depuis l’arrivée de Désiré Doué en août passé. Mais le joueur de 24 ans aspire désormais à davantage de régularité en vue de la prochaine Coupe du Monde, ce que le PSG ne semble pas à même de lui garantir.

« Le Paris Saint-Germain ne semble plus compter sur Kang-In Lee pour la saison prochaine. Malgré une saison en demi-teinte, marquée par des performances irrégulières et un temps de jeu limité, le milieu offensif sud-coréen reste un joueur convoité sur le marché », révèle PSG Inside Actus, qui annonce deux possibles destinations pour le numéro 19 des Rouge et Bleu.

Kang-In Lee entre la Premier League et l’Arabie Saoudite

Toujours selon le média spécialisé, plusieurs clubs de Premier League auraient déjà manifesté leur intérêt pour Kang-In Lee, notamment Manchester United et Crystal Palace, tous deux à la recherche de profils techniques et polyvalents pour renforcer leur secteur offensif.

« Mais c’est surtout du côté de la Saudi Pro League que l’avenir de Kang-In Lee pourrait se dessiner. Plusieurs clubs saoudiens seraient prêts à formuler une offre financière conséquente, susceptible de convaincre le Paris Saint-Germain de laisser partir son joueur.

Une telle vente représenterait une opportunité intéressante pour le club parisien, qui pourrait ainsi renflouer ses caisses et investir dans son prochain mercato estival », assure PSG Inside Actus. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Lee est évalué entre 30 et 35 millions d’euros pas ses dirigeants parisiens.