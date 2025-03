Mercato : Le PSG fixe le juste tarif pour Kang-In Lee !

En prélude à une arrivée de Maghnes Akliouche en provenance de l’AS Monaco, le PSG serait ouvert à un départ de Kang-In Lee. Le club de la capitale aurait même déjà fixé le juste prix pour le milieu offensif sud-coréen.

Mercato PSG : Luis Enrique ne retiendra pas Kang-In Lee

Déçu par Kang-In Lee, le Paris Saint-Germain serait ouvert à son départ cet été. Après avoir reçu des sollicitations à l’été 2024, le milieu offensif sud-coréen a vu ses dirigeants repousser les différentes offres. Arrivé à l’été 2023 en provenance de Majorque contre un chèque de 22 millions d’euros, le joueur de 24 ans ne sera pas retenu par Luis Enrique, qui voulait profiter de sa polyvalence et de sa capacité à s’intégrer parfaitement dans la rotation en cours de match.

Mais le rendement de Kang-In Lee n’est pas au niveau de ses partenaires et l’entraîneur parisien ne s’opposerait pas à son transfert. Pour autant, le Paris SG ne compte pas brader son numéro 19.

Kang-In Lee, c’est au moins 30M€ !

Premier joueur sud-coréen de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kang-In Lee ne fera pas long feu dans la capitale. Deux ans après son arrivée, le natif de Namdong-gu, Incheon, s’apprête à faire ses valises pour quitter le Campus PSG. D’après les informations de Livefoot, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé dispose d’un bon de sortie pour le prochain mercato estival.

Et pour convaincre le club de Nasser Al-Khelaïfi de conclure le transfert, il faudra débourser au moins 30 millions d’euros durant l’intersaison. Reste maintenant à voir quel club viendra frapper à la porte du PSG pour s’attacher les services du milieu offensif sud-coréen et profiter de son potentiel technique et marketing. Affaire à suivre…