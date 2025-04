Mercato OM : Un transfert record proche d’être bouclé !

Le mercato s’emballe du côté de l’OM et un gros coup semble se profiler. Luis Henrique est plus que jamais sur le départ, et l’OM pourrait bien signer l’un des plus beaux deals de son été.

Mercato OM : Luis Henrique au cœur d’un duel européen

Luis Henrique n’a jamais autant fait parler de lui sur la Canebière. En regain de forme ces dernières semaines, l’ailier brésilien attire de grosses écuries européennes. D’un côté, le Bayern Munich observe. De l’autre, l’Inter Milan agit. Et selon les dernières informations venues d’Italie avec la Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri auraient déjà dégainé une offre musclée : 24 millions d’euros, plus 4 millions de bonus.

Une proposition qui commence sérieusement à faire réfléchir Pablo Longoria et son staff. Ce qui pourrait faire la différence, c’est la volonté de l’Inter Milan de conclure rapidement le deal. Le club italien souhaiterait acter le transfert dès le début du mois de juin. Objectif : permettre à Luis Henrique d’être inscrit pour le Mondial des Clubs, une compétition qui fait rêver le joueur.

Pour l’ailier de 23 ans, ce serait un tournant décisif dans sa carrière, lui qui aspire à briller sur la scène internationale. À Marseille, on sent aussi que le timing est bon. L’Olympique de Marseille ne veut pas traîner et pourrait profiter de cette belle opportunité pour équilibrer ses comptes.

Longoria à la manœuvre pour un deal historique

À Marseille, on connaît l’habileté de Pablo Longoria quand il s’agit de négocier. Et ce dossier Luis Henrique pourrait bien illustrer une nouvelle fois son savoir-faire. En cas de vente autour de 30 millions d’euros, Marseille frapperait un grand coup et disposerait d’une enveloppe conséquente pour renforcer l’effectif cet été. Entre besoins sportifs, ambitions européennes et gestion financière, ce transfert XXL aurait tout d’un coup gagnant.

Rien n’est encore signé, mais tous les voyants sont au vert. L’Olympique de Marseille semble prêt à tourner la page Luis Henrique, et ce départ pourrait bien ouvrir la voie à une série de mouvements dès le mois de juin. Pour les supporters marseillais, un été agité s’annonce. Et ce premier gros transfert pourrait en être le point de départ.